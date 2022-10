“¡Fuera, fuera!”: El altercado que terminó con la expulsión de Gaspar Rivas de “mesa paralela”

En plena “mesa paralela” en el marco de las conversaciones en torno al nuevo proceso constituyente, el diputado por el Partido de la Gente Gaspar Rivas, fue expulsado de la reunión tras protagonizar una discusión con los asistentes.

De acuerdo con un registro grabado y compartido por Francisco Muñoz, el legislador, quien estaba evidentemente alterado, comenzó a gritarle a los presentes y, posteriormente, empujó a una mujer que intentaba contenerlo.

Ante la mirada atónita de los asistentes, posteriormente, estos comenzaron a solicitar su expulsión de la sala mientras gritaban al unísono “¡fuera, fuera, fuera!”.

La explicación de Gaspar Rivas

Cuando salió de la sala, el diputado se tomó unos minutos para explicar ante la prensa los motivos que lo llevaron a reaccionar de esa manera.

En su declaración, Rivas aseguró que cuando habló de derecha pinochetista “personas se pusieron de pie y, a viva voz, me interrumpieron y yo golpeé la mesa para exigir que me escucharan como yo los había escuchado cuando me emplazaron a mí”.

“La mesa paralela estuvo copada por activistas de la ultra derecha pinochetista que lo que iban a plantear es que no se debe hacer una nueva Constitución porque se rechazó la propuesta y no se debe tampoco reforma, salvo pequeñas reformas cosméticas”, sostuvo el parlamentario.

De acuerdo con Rivas, integrantes de la mesa también le dijeron que la Constitución vigente no era el problema y que él estaba equivocado. Ahí, Rivas empleó el término de “derecha pinochetista”, lo que habría molestado a algunos presentes.

“Me di cuenta efectivamente que lo que había percibido era correcto, que la mesa paralela con los invitados de hoy está copada con la ultra derecha pinochetista que no quiere nada, que quiere mantener la Constitución del dictador y eso no lo podemos permitir”, puntualizó.