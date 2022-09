Álvaro Elizalde encaró a Francisco Muñoz: “La lógica de las barras bravas no se puede aplicar en política”

El senador Álvaro Elizalde (PS) encaró a Francisco Muñoz en el exterior del ex Congreso, luego de que el líder del llamado Team Patriota fuera sacado del recinto donde el oficialismo y oposición discuten el camino por un nuevo proceso constituyente.

Todo se generó cuando el conocido como Pancho Malo llegó hasta la sede en Santiago para expresar su rechazo a que se discuta la continuidad del diálogo.

Es en ese contexto que el ex presidente del socialismo manifestó que “es una descalificación inaceptable” que separe entre patriotas y anti patriotas a quienes “no piensan como usted”.

“En el Congreso como se expresa la diversidad cada uno defiende su punto de vista, usted defiende la Constitución actual, yo estoy convencido que Chile requiere una nueva Constitución. Como amo a mi país, creo que Chile requiere una nueva Constitución”, agregó.

Junto a lo anterior, manifestó que “usted no tiene que encarar con megáfono al lado porque yo no tengo problema en escucharlo, porque la lógica de las barras bravas, sin descalificar a las barras bravas, no se puede aplicar el democracia y en política”.

“A la gente hay que respetarla en sus puntos de vista, para eso existe la democracia”, concluyó.