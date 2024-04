Ministro Elizalde niega haber ofrecido a Gaspar Rivas la vicepresidencia de la Cámara

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, desmintió al diputado Gaspar Rivas y negó haberle ofrecido la primera vicepresidencia de la Cámara Baja.

“Tengo entendido que el propio diputado aclaró sus dichos, así que por lo tanto no creo que tenga sentido profundizar al respecto (…) Él mismo aclaró sus dichos y los precisó“, señaló en 24 Horas.

Lo anterior, en referencia a un video que publicó el parlamentario del PDG en X, donde aseguró: “En ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde, ya que no se puede crear, inventar u ofrecer lo que ya está contenido en un acuerdo”.

Por lo mismo, Elizalde recalcó sus dichos y puntualizó en que “yo no soy exegeta de ningún parlamentario, no soy su intérprete. Lo cierto es que él aclaró sus dichos y los precisó. No ha habido ningún ofrecimiento de parte del gobierno”.

A su vez, aseveró que “obviamente el oficialismo, en el marco del diálogo, había firmado un acuerdo, había propuesto que la vicepresidencia fuera ocupada por un representante del PDG“, aunque reiteró que “son las bancadas finalmente las que toman las decisiones”.

Cabe señalar que, en un comienzo, el diputado Gaspar Rivas había señalado que “el gobierno, el oficialismo tenía ofrecida una primera vicepresidencia al PDG en el nuevo acuerdo”, revelando que fue el titular de la Segpres quien le había propuesto la vicepresidencia.

