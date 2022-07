“Usted miente”: Álvaro Escobar respondió a Marcela Cubillos por crítica a la mesa directiva de la CC

La ahora ex convencional tildó la labor de María Elisa Quinteros y a Gaspar Domínguez como un "abuso de poder". "Siempre hubo que hacer un esfuerzo soberano para que usted no legislara de acuerdo a las órdenes de sus financistas", le dijo el ex diputado.