“Te sientes muy vulnerable”: Álvaro Gómez recordó abuso que sufrió por parte de un sacerdote en el colegio

El actor chileno Álvaro Gómez recordó este lunes el abuso que sufrió por parte de un sacerdote cuando tenía 13 años de edad.

Según explicó el intérprete, el hecho ocurrió cuando el religioso, quien formaba parte de su colegio, lo sacó de clases para realizarle un supuesto examen físico. Fue en ese contexto que comenzó a parparlo en distintas zonas de su cuerpo, utilizándolo como ejemplo para evaluar el estado físico de niños de escasos recursos.

“Esta es una cuestión que no sé si es tan común, en ese tiempo yo creo que bastante. Pero los curas tienen a sus favoritos siempre en los colegios“, comentó en el programa Juego Textual de Canal 13.

En ese sentido, Gómez sostuvo que “afortunadamente no fue con violencia, porque lo que me pidió fue medirme otras partes de mi cuerpo y no me tocó nunca“.

“Pero obviamente, si estás desnudo frente a otra persona mayor, te sientes muy vulnerable y sin herramientas para defenderte, porque eres chico”, agregó.

Posteriormente, indicó que “asimilé que era abuso como 4 años después, cuando tenía 18 y le conté a mi vieja, y quedó la cagá”, complementando que “él era uno de esos curas que iba a comer a mi casa porque mi familia era bastante religiosa”.

“Una vez que sucedió esto y a medida que se fueron destapando muchas cosas respecto a los curas, el punto de vista de mi familia cambió radicalmente. Con el tiempo, incluso, se transformaron en uno de los precursores para sacar al obispo Barros de Osorno“, dijo, haciendo alusión al religioso vinculado a la investigación en contra de Fernando Karadima.

Del mismo modo, reveló que el victimario falleció hace un tiempo en total impunidad. “Lo escondieron y después murió de cirrosis. No, nunca apareció, además el tipo estaba en Santiago, recluido en alguno de los conventos, estos lugares donde encierran a los curas los mismos curas”, declaró.