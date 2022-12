“No pueden estar congeladas para siempre”: Ministro de Transporte responde a cuándo se daría inminente alza

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se refirió a la inminente alza de tarifas que tendrá el sistema en el corto plazo. En un punto de prensa, el secretario de Estado aseguró que todavía no hay una fecha definitiva para esto, pero apuntó que “estamos conversando en un entendimiento de que las tarifas no pueden estar congeladas para siempre”. Además, aseguró que todavía no puede decir cuánto subirá exactamente el pasaje.