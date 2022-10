Amago de incendio en Registro Civil de Santiago centro: Algunos servicios no se podrán realizar en la sucursal

El Registro Civil informó que durante la madrugada de este miércoles se registró un amago de incendio en la oficina de Huérfanos ubicada en el centro de Santiago.

Aunque el incidente no pasó a mayores, la institución señaló que generó problemas en los servicios a nivel nacional debido a que la fibra óptica se vio intervenida.

Mediante un comunicado, en tanto, se informó que esta jornada no se podrán efectuar algunos trámites en dichas dependencias:

Por otro lado, para los matrimonios, Acuerdos de Unión Civil, inscripciones de nacimientos, defunciones, posesiones efectivas, entrega de cédulas y pasaportes, se seguirá atendiendo en Huérfanos.

“Solicitamos a los usuarios/as comprensión frente a lo sucedido. Todos los equipos del Servicio se encuentran trabajando intensamente para normalizar la atención en el más breve plazo”, sostuvo la institución a través de sus redes sociales.

Vine al registro civil a cambiar el carnet y no hay sistema 🤡

@RegCivil_Chile en viña del mar solo dan 50 numeros para atención presencial, te agendan para 2 meses despues, y no contestan el telefono en toda la mañana/dia. Ademas no tienen sistema y fila no avanza. Insolito #chile #registrocivil

— Ignacio Lara (@IgnacioLaraM) October 12, 2022