Youtuber y activista: Ella es Amanda Meléndez, la carismática embajadora de la Teletón 2023

El próximo 10 y 11 de noviembre se realizará la Teletón 2023, la cruzada solidaria que cumple 45 años desde que Mario Kreutzberger, “Don Francisco“, comenzó con la recaudación de fondos que ha permitido la rehabilitación de más de 32 mil niños, niñas y jóvenes.

Con un excepcional cierre en la Quinta Vergara, este año las 27 horas del evento contarán con 64 artistas en escena, entre nacionales e internacionales, además de destacados shows humorísticos en el segmento “La Casa del Humor”.

Siguiendo con las tradiciones, a mediados de este año la institución dio a conocer a la embajadora que hasta hoy tiene la misión de representar a todas las niñas y niños que forman parte de ella.

Se trata de Amanda Meléndez, también conocida como Amandita, quien es una tierna y carismática niña de ocho años de edad que es paciente del Instituto Teletón de Valparaíso desde los 7 meses de edad.





Ella es Amanda Meléndez, la embajadora de Teletón 2023

Tal como fue mencionado, Amanda Meléndez tiene 7 años y es paciente del Instituto Teletón de Valparaíso desde los 7 meses de edad, cuando fue diagnosticada con parálisis cerebral y biparesia espástica.

Según contó, sus artistas favoritas son Denise Rosenthal, Karol G y Shakira. Mientras que su comida preferida son los fideos con vienesas y las legumbres.

Amandita también es amante de los animales y tiene dos gatitos llamados Linda y Bluey. Y no solo eso, pues es una activa defensora de la naturaleza y del medio ambiente.

“Yo me preocupo mucho por el medio ambiente, porque, en serio, es nuestro hogar. No podemos olvidarlo, sino tendremos que irnos a otro planeta. Desde que nací tengo un compromiso con la tierra, no quiero que la dañen”, mencionó en una entrevista.

Por otro lado, Amanda es fanática del color rosado y “cuando sea grande” reveló que quiere ser bombera, enfermera, doctora, profesora o fabricante de chocolates. Otra de sus facetas es ser youtuber, misma que la llevó a encabezar esta importante misión.

“Amanda siempre ha querido ser youtuber, por lo que grababa con un teléfono las cosas que hacía cada día. Y cuando cumplió siete años la mamá (Sheyron Reyes) le abrió un canal y redes sociales, aunque es ella quien los maneja”, manifestó su padre en El Observador.

Mira la presentación de Amanda Meléndez en la Teletón:

