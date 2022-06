“Regresa, quiero darte un abrazo”: Amplían búsqueda de joven estudiante desaparecido en Valdivia

La mañana del 6 de junio Roger Lampert Ponce de 27 años salió como de costumbre a su universidad vistiendo un pantalón y parka negra. Se despidió de su madre, a quien le comentó que volvía pronto a tomar desayuno ya que debía juntarse con un profesor. Desde ese momento que su familia no lo ha vuelto a ver. El joven reside en la población Los Jazmines en Valdivia. Todas las mañanas hace el mismo recorrido hacia la universidad, cruzando prácticamente toda la ciudad para llegar a la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, ya que se encuentra cursando la carrera de Química. Su familia destaca que tras no tener noticias de él, se percataron no salió con su pase escolar ni celular. Asimismo, los padres dicen que estaba viviendo un momento de tensión en relación a los estudios. Autoridades iniciaron su búsqueda el 7 de junio por presunta desgracia, pero aún no hay rastros de él. “Aquí nunca te va a faltar nada, por favor regresa porque lo único que quiero es darte un abrazo”, dice su madre, Virginia Ponce.