Ana Lya Uriarte en conversación con Camila Vallejo: “En esta Moneda quedo como la inspectora del colegio”

La nueva Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, quien llegó al gobierno el martes en medio del cambio de gabinete, luego de que Giorgio Jackson pasara al Ministerio de Desarrollo Social, realizó una distendida conversación con la vocera Camila Vallejo.

La instancia se realizó en Instagram, donde la titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) entrevistó a la recién llegada autoridad que se encargará de ser el enlace entre La Moneda y el Congreso.

En la oportunidad, Uriarte comentó que “soy una mujer de 60 años ya, sí es cierto, a donde quiera que me siento en esta Moneda quedo como la inspectora general del colegio, pero no importa, he superado eso”, en relación a que es una de las mayores de los y las ministras en ejercicio.

Junto a lo anterior, también relató lo que sintió en su primera comparecencia en Valparaíso en ese proceso, la que calificó como “emocionante”, ya que “milito en el Partido Socialista (PS) hace 1.400 años entonces estaban muchos diputados, diputadas del PS esperando, así que fue muy emocionante para mí encontrarme con esa recepción”.

En tanto que sobre el camino del proceso constituyente, la abogada destacó que “nosotros como gobierno ya hemos emitido opinión varias veces, hemos sido claros y categóricos respecto de cómo visualizamos este proceso: Entendemos de que estamos hablando de una página en blanco, empezamos a escribir una nueva Constitución”.

“Hay otro punto que yo creo que está instalado social, política y culturalmente, que es el tema de la paridad. Una paridad que se exprese en que cuando tengamos el grupo de convencionales, la mitad sean hombres y la mitad mujeres. Es decir, paridad absoluta en la instancia que va a estar escribiendo”, subrayó como uno de los puntos a manejar durante el proceso.

Finalmente, dijo que también está “instalado” que debe haber “un espacio de escaños reservados para nuestros pueblos originarios cuya proporción será parte del debate que van a llevar adelante ahora en esta instancia de encuentro político”.

