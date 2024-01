Anahí Espíndola: Ex PDI analizó video y destacó llamativo detalle de interacción con desconocida

Han pasado siete días desde la desaparición de Anahí Espíndola en Viña del Mar y hay una desconocida mujer que capturó la atención de la investigación, dado que podría ser la última persona que interactuó con la joven de 22 años antes de perderse definitivamente su rastro.

Tal como reveló CHV Noticias en exclusiva, se trata de un video captado en las intersecciones de Von Schroeder con Arlegui, y donde se observa a Anahí interactuando con esta mujer de una forma poco cercana.

Análisis de la interacción

Así lo analizó Christian Jabbar, ex perito de la PDI, quien indicó que “esta mujer sería una persona de interés para la Fiscalía para entrevistarla y preguntarle en qué contexto conoce a Anahí”.

De hecho, pese a que se trata de una investigación reservada, autoridades a cargo del caso indicaron que esta mujer está siendo buscada, ya que tal como adelantamos, efectivamente podría tratarse de la última persona que conversó con Anahí antes de desaparecer.

Continuando con este video, Jabbar puntualizó que en él se muestra que “Anahí le pasa algo a ella, que perfectamente podría ser dinero que esta mujer le solicitó”.

Pero un detalle que llama particularmente la atención, es que “vemos que no hay contacto físico, no hay saludo, por ende no se conocían previamente, se presume. Y después, legando a la esquina de Arlegui, se separan”.

Finalmente, cabe mencionar que el prefecto Guillermo Gálvez, jefe regional PDI Valparaíso, aseguró que “se está trabajando en poder ubicar a todas las personas que tengan algún tipo de relación y que la hayan visto en las últimas horas desde el momento que sale del gimnasio el jueves pasado”.

