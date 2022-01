Siguen las reacciones y análisis respecto a la designación del nuevo gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, por ello varios actores políticos, analistas e investigadores han expresado su parecer. Una de las preguntas relevantes es qué implica el anuncio de estos nombres para el futuro del país.

Sobre esto, se pronunció Florencia Serra Mora, investigadora del Centro de Políticas Públicas UNAB, en conversación con CHV Noticias.

“Yo veo un gabinete que apunta hacia la gobernabilidad. El presidente Boric se acerca a los partidos de la ex concertación nombrando ministerios importantes al PS. Si bien Mario Marcel es independiente tenemos a un ministro de Hacienda que es bien cercano al PS, que es lo que estaba esperando el mercado”.

La determinación de los asesores y del presidente electo se ha conformado como un plan estratégico para Serra “en el sentido que tenemos un Congreso bien disperso y se acerca un poco a las negociaciones. Por eso, prevé cómo serán estos diálogos para realizar estas grandes reformas que quiere llevar a cabo, las que van a necesitar de grandes mayorías. Convergencia Social no tenía los números necesarios para acercarse a generar esas reformas y con este cambio llega un poco al número”, lo que no habría sucedido si se hubiera centrado en la coalición que lo ayudó a llegar al gobierno.

Lee también: Paritario y con amplitud de fuerzas políticas: Los 24 nombres de ministros y ministras que acompañarán a Boric

En este sentido, una de las promesas que se cumplió fue la designación de mujeres en las diversas carteras, las que constituirán mayoría en el gobierno de Gabriel Boric. “Tenemos una gran presencia femenina, eso se esperaba”, argumentó la académica.

Asimismo, otro punto a resaltar es que “vemos también harta presencia independiente y desde la academia. Tenemos a Marcela Ríos que proviene desde el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces, existen personalidades no politizadas que se han dedicado a áreas de su cartera por largo tiempo”.

A pesar de ello, hay una situación en la que habría quedado un tanto al debe, según la opinión de la investigadora. En este sentido Serra comenta que “a mí me queda un poco cojo el tema de las regiones. Si bien nombra a algunas personas, me hubiera gustado mayor presencia regional, pero entiendo que vienen todos los segundos pisos y, dado que el Presidente viene de una región distinta a la Metropolitana, creo que será un sello que marcará la gestión de este Presidente”.

Otro de los aspectos que constituyen esta “estrategia”, es la designación del Comité Político, que para Serra “está bien conformado por estas personas que vienen desde las movilizaciones del 2011. Sabíamos que sería de esta forma. Esto le da una pasada más juvenil, porque tenemos a Camila Vallejo que es una de las líderes del PC, pero más jóvenes que Jadue o Tellier, que no están”.

En este sentido, la experta agregó que “además, tenemos a Giorgio Jackson que estaba en el Congreso y que ya sabe el teje maneje de las negociaciones, por esto era la apuesta más segura para Segpres. Sonaba mucho en Interior, pero es un Ministerio bien complicado para este gobierno. No es una carta que todos quisieran jugar y tenerlo ahí podría haberlo perjudicado. Es bien inteligente la estrategia”.

Lee también: Gabriel Boric: “Un buen presidente es el que les permite a sus ministros brillar y despegar su talento”

Otro de los nombramientos más emblemáticos según la académica, lo constituye el de la Dra. Izkia Siches. Serra comenta al respecto que “es independiente, cercana a la izquierda más nueva, un poco mas a la de la Concertación. Creo que este mix de que sea médico y mujer en Interior, hace que sea una figura menos atacable que si estuviera Giorgio Jackson en esa cartera, por ejemplo”.

A la figura de Siches le viene bien su popularidad, a juicio de la investigadora del Centro de Políticas Públicas UNAB. En este sentido, Serra explica que “tenemos a la primera mujer en el Ministerio del Interior, eso es un hito histórico. También me pasa que no está tan relacionada con el manejo de las policías, no estuvo tan involucrada en el estallido, pero sí en la pandemia, lo que la aleja un poco de estos conflictos, pero otra cosa es con guitarra. Una vez que llegue el 11 de marzo y se tengan que tomar decisiones difíciles, ahí se verá el desempeño de la ministra. En un gobierno de derecha se reafirma lo que los electores buscan, pero en la izquierda es más problemático. Sin embargo, a priori, muestra luces que bajan un poco el conflicto”.

Relación con la nueva oposición

Florencia Serra explica que la futura oposición está aún procesando la derrota, pero que “tiene una representación considerable en el Senado. Va a depender mucho de la forma en la que se organicen, porque hubo estos rumores de hacer un gabinete en las sombras, que se estila más en gobiernos de sistema parlamentarios, pero tiene sentido cuando pensamos en una organización de la oposición”.

Lee también: Mario Aguilar por el futuro gabinete: “Esperamos que el nuevo ministro tenga una visión humanizadora de la educación”

“Lo que hacen es establecer ministros en las sombras, que normalmente son parlamentarios que se especializan en los temas de las distintas carteras (…) Al parecer esta idea no tuvo cabida, pero creo que se empezarán a dar este tipo de cosas, que busquen una forma de ser una oposición organizada. Pero por otro lado tenemos al Partido Republicano, con una representación que nunca había tenido y al Partido de la Gente, que es más impredecible. Entonces, la forma en la que Vamos por Chile intenta unir estas fuerzas va a ser determinante. No creo que tenga una oposición fácil, necesitarán mucho consenso” comenta la profesional.

Muchísimas gracias Ministro! Estoy segura que podremos realizar un traspaso muy colaborativo! — Marcela Rios 💚 (@mriost) January 21, 2022

Respecto a esta idea de tener una oposición unificada, Serra considera que “lo mejor que le puede pasar al Presidente, es que el conglomerado opositor se organicen para que sean un solo bloque, porque hay muchos partidos representados”.

Asimismo, otro punto relevante a analizar para la investigadora, es cómo se organizará el futuro oficialismo, puesto que también es una izquierda muy amplia. “Ya vimos a Tellier desconociendo a Marcel, la forma en la que se comporten también determinará la gobernabilidad”.

Lee también: Siete datos sobre Jeanette Vega, la nueva ministra de Desarrollo Social del gobierno de Boric

Finalmente, los ejes centrales de esta designación se pueden resumir en que “es una gabinete que apunta al diálogo, a una estrategia y entrega gobernabilidad”. Además, es diverso “en el sentido que no todos vienen de la Católica, ni de la Chile, ni de colegios particulares; no vienen todos de Santiago. Todavía no veo inclusión en el sentido de identificación de género o discapacidad, pero no podríamos decir que va contra ello, está programáticamente incluido”.