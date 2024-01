“Me pegó una cachetada y me tiró el pelo”: Ex asesora de Cathy Barriga reveló impactantes episodios de maltrato

Este lunes la ex encargada de comunicaciones de Cathy Barriga, Andrea Monsalve, entregó su testimonio ante la Fiscalía, donde detalló malos tratos y agresiones que recibía por parte de la ex jefa comunal de Maipú.

Monsalve se encuentra acusada por la falsificación de su título como periodista y por goce de sueldo mientras se encontraba con una licencia médica que duró al rededor de 4 años, sin haber desarrollado sus labores correspondientes.

Según lo consignado por La Tercera, la imputada habría conocido a la ex edil previo a su gestión en el programa “Cantando por un sueño” y que incluso asistió a su matrimonio.

La relación se habría mantenido en buenos términos hasta que Barriga asumió como alcaldesa, denunciando episodios de paranoia.

“En algunas oportunidades me pedía que probara su comida antes de que ella lo hiciera porque pensaba que podía estar envenenada. Ella siempre pensaba que la estaban observando y espiando, por eso no usaba su correo electrónico y trataba de no dejar registro de las cosas. Estaba un poco paranoica en aquella época”, expresó.

Sospechosas reuniones en Contraloría

Además, Monsalve reveló sospechosas reuniones que Cathy mantenía en Contraloría con un supuesto amigo de su marido Joaquín Lavín.

“Varias veces fuimos a Contraloría a ver a un amigo de Joaquín Lavín hijo, y siempre iba la alcaldesa a hablar con él, de apellido Faúndez. A mí me daba miedo porque de la Contraloría siempre le objetaban cosas, en ese tiempo y después cuando me fui; me acordaba perfecto de todas las reuniones y cafés que se tomaban en la oficina de esa persona de apellido Faúndez, en Teatinos. Eran muy amigos”, aseguró.

Golpes y tirones

Sin embargo, los malos tratos habrían comenzado a posterior a la solicitud de ser su encargada de comunicaciones, una vez en el cargo le comunicaron que sería la asistente de Barriga, donde acusa haber recibido incluso a hasta tirones de ropa.

“Ella me sacaba la chaqueta a tirones cuando consideraba que me veía ‘más bonita que ella’. Dos veces me pidió que, como ella llegó a una población con zapatos altos, me pidió los míos para ella no manchar los suyos, de todo esto Eugenio Aguiló vio muchas de las situaciones de maltrato”, expresó.

“Ella era así, muy déspota. La cantidad de secretarias que pasaron por ahí es impactante, porque no duraban nada, a todas las despedía. Me gritoneaba constantemente y en algunas oportunidades me quitaba el saludo sin ninguna explicación. Ella hacía videollamadas con su marido y se reían hasta de mi almuerzo. Era una especie de celos que tenía conmigo”, agregó.

“Ella me golpeó en dos oportunidades”

Pero la situación escaló a mayores, ya que de acuerdo a lo especificado Monsalve, la ex alcaldesa la habría golpeado en dos ocasiones, siendo una de ellas en medio de una discusión con su marido, consignó el citado medio.

“Ella me golpeó en dos oportunidades. La primera fue un día en que Joaquín llegó a la oficina en la noche y le preguntó a Cathy por qué tenía a su guagua Romeo todavía en la oficina a esa hora. Se pusieron a discutir y le dijo ‘yo me llevo a Romeo y tú quédate trabajando’. Ahí entre ellos que estaban peleando y tironeando se cayó Romeo“, explicó.

“Ella se encerró con Romeo en el baño a llorar, y cuando salió le dije ‘pero Cathy, por favor, no pueden tener este tipo de discusiones, es algo muy fuerte para que tu hijo esté pasando por todo eso’, y ella me pegó una cachetada y me tiró el pelo, y me dijo que no me metiera nunca más en sus problemas”, afirmó.

Posteriormente, Andrea reveló que habría existido una segunda oportunidad en la que fue golpeada por Barriga, teniendo que recibir asistencia psiquiátrica que fue financiada por el Municipio. Junto con ello, manifestó haber firmado un acuerdo de confidencialidad por lo sucedido.

