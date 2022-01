Durante la mañana de este viernes 21 de enero, el presidente electo, Gabriel Boric, designó como su futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, al ingeniero civil de la Universidad Católica, Juan Carlos Muñoz.

Su nombramiento generó de manera inmediata múltiples reacciones en redes, y una de las que destaca fue el recordado momento cuando el futuro ministro de Estado vivió una dramática y heroica historia arriba de una micro en Santiago.

Era un viernes del mes de noviembre del año 2015 cuando Juan Carlos tomó un bus de la línea 116 en Ciudad Empresarial con destino al centro de la capital.

“Me senté en el asiento del fondo al lado de la puerta trasera. Cuando pasábamos por Recoleta un muchacho me arrebató mi celular de las manos y huyó del bus corriendo por el vecindario. Dudé que hacer, si correr detrás o dar por perdido mi teléfono. Mi decisión se vio influida por otros dos muchachos que persiguieron al ladrón y no me quedó alternativa que salir con ellos”, contó en una carta al director.

“Mientras corría pensaba en que me adentraba en un sector que desconocía. Pensé que las dos personas podrían estar coludidas con el ladrón así que detení la carrera. Allí, un par de señoras me indicar de forma silenciosa que mi celular lo había lanzado a un pastizal. Encontré mi teléfono y supuse que el ladrón lo iba a recuperar cuando la persecución iba a terminar”, siguió relatando.

“Entonces, un señor me indicó desde la vereda del frente que ahora que había recuperado mi celular debía ir a buscar a mis amigos. Mis amigos… personas a las que no les había visto ni la cara“, añadió.

“Partí a contarles que ya tenía mi celular en la mano. Para mayor sorpresa, uno de ellos regresó forcejeando con el ladrón a quien tenía bajo control. Le exigía que me pidiera perdón, y me preguntaba si lo llevaba a la comisaría. El ladrón me pedía disculpas se justificaba por la falta de trabaja y me decía que lo golpeara en reprimenda. Finalmente le dije unas palabras y lo dejamos ir”, aseguró.

Volvimos los tres a El Salto a tomar la micro otra vez y descubrí que ellos no se conocían. Saltaron espontáneamente en mi defensa. Consideraban que era lo correcto. Esta vivencia protagonizada por tres jóvenes de edades similares me conmueve. Uno de ellos comete un delito que seguramente a pocos sorprenderá. Pero en paralelo, surgen dos héroes urbanos que generosamente resolvieron mi situación.

“Pienso que al concentrar nuestra atención en el primer joven, perdemos de vista que tenemos también una juventud extraordinaria, que aspira a construir una sociedad mejor y está dispuesta a sacrificios y esfuerzos que ni nos sospechamos. Son esas las historias que más debemos alimentar para construir el Chile amable que todos queremos”, sentenció.

En ese contexto, tras la designación de Juan Carlos como futuro ministro de Estado, Tomás Flores, uno de los protagonistas de la historia no dudo en recordarla. “Como olvidar cuando conocí al próximo ministro de Transportes ayudando a rescatar su celular que se lo habían robado desde una micro. Espero que siga ocupando el transporte público profe“, dijo.

“Cómo olvidar esta increíble historia, Tomás. Fueron muy valientes al salir al rescate de mi celular. Nuevamente gracias. Y sí, hoy mi viaje a la ceremonia fue bus-metro de ida y vuelta. Pero en el último año me he vuelto adicto a la bici. Un Abrazo”, respondió Juan Carlos Muñoz