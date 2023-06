“Di mi visión y el resto será un tema de la Sala”: Vivanco aclara polémicos dichos sobre fallo de las isapres

Durante horas de este lunes, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aclaró sus dichos sobre el fallo que deberán cumplir las isapres por cobros en exceso aplicados a sus afiliados.

Vivanco, en calidad de presidenta (S) de la Tercera Sala de la Corte Suprema, indicó que el fallo solo obliga a las aseguradoras a devolver los excedentes a aquellos que las demandaron.

“Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante”, aseguró la vocera a La Tercera.

Vivanco respondió

Luego de sus declaraciones, que incluso motivaron a que el gobierno pidiera un recurso de aclaración, según lo informó el presidente Gabriel Boric en una entrevista exclusiva con CHV Noticias, Vivanco salió a responder durante la tarde por sus dichos y aseguró que solo se trataron de su visión.

“No les puedo decir que es la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación la da la Sala, no yo. Yo di mi visión”, indicó tras ser consultada por sus palabras.

“Di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto ya va a ser un tema de la Sala (…) cuando la Sala se pronuncie lo van a saber (…) la Sala va a aclarar cuando se haga la solicitud. El gobierno, como ustedes lo saben, ya lo anunció”, expresó.

Antes de la declaración de la ministra vocera y durante horas de la mañana, el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, fue consultado por dichos de Vivanco.

Al respecto, indicó que “no le puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema porque es absolutamente de la Tercera Sala y en su competencia es esa Sala la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento, dictar cualquier resolución”.

“No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella”, aseguró.

Sobre el recurso de aclaración solicitado por el ejecutivo, Fuentes comentó que cuando llegue dicho petición verán “cuál es la tramitación”.

“Esta es una decisión de una Sala de la Corte Suprema, no es la decisión del pleno de la Corte Suprema (…) yo no puedo estar diciendo que respaldo o no, porque si hay un tema en el pleno, en el pleno se analiza y se toman los acuerdos (…) todas las resoluciones se ven en la Sala, en los fallos que dictan los ministros de una Sala porque ellos tienen la competencia para conocerlos”, insistió.

Te podría interesar: