Este lunes, la modelo Angélica Castro entregó más detalles sobre el estado de salud de su hija, Laura de la Fuente, quien el pasado jueves fue baleada en una de sus piernas luego de una encerrona que sufrió junto a su padre, el actor Cristián de la Fuente.

En conversación con Contigo en la Mañana, Castro expresó que su hija es una más de las tantas víctimas que han sufrido estos asaltos y que “Laura estuvo protegida por Dios, fue un milagro, no hay explicación médica que ella esté con nosotros”.

La presentadora de televisión también comentó que ahora la energía está puesta en su recuperación, “con el poder volver a caminar como siempre”.

“Estas personas no son delincuentes, no son ladrones, son asesinos”, enfatizó. “No estamos hablando de intentos de asalto, de robos, estos son intentos de homicidio”, añadió y dijo que la única diferencia entre una historia y otra es “como reaccionas en ese momento”.

“No podemos seguir viviendo esto. No podemos seguir, como chilenos, viviendo presos. No podemos salir a las calles con miedo cada día que salimos de nuestras casas”, remarcó.

Además, pidió que la justicia tome “cartas en el asunto” y subrayó que “esto pasa en todos lados”. “Tenemos que ser duros, tenemos que tomar leyes y acciones fuertes, no puede seguir este nivel de asesinos dando vueltas por las calles y nosotros escondidos en las casas”.

Crítica al gobierno de Piñera

Castro también indicó que al gobierno saliente de Sebastián Piñera “se le escapó la violencia de una manera sorprendente, nunca lo imaginamos” y admitió que tiene esperanza con el presidente Gabriel Boric.

“Hoy, definitivamente, con un nuevo gobierno tenemos posibilidad de esperanza, una luz y que podamos hacer algo, que no sigamos hablando de muerte, que no sigamos levantando cadenas de oración para que una persona no muera”, continuó.

Finalmente, agradeció a todas las personas que le han expresado su apoyo y que Laura, pese a lo que vivió, no tiene deseos de dejar el país.