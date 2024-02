“Nuestra princesa”: Angustiante relato del hermano de Anastasia, niña desaparecida en incendio de Quilpué

Anastasia Orellana es una de las casi 400 personas perdidas en la Región de Valparaíso durante los incendios forestales que arrasaron con poblados completos durante el fin de semana. Por lo mismo, sus padre y sus hermanos iniciaron una incansable búsqueda sin resultados.

La niña de 14 años, según contó su familia a Contigo en la Mañana, fue vista por última vez en el sector de Pompeya Sur, Quilpué. Mismo lugar donde encontraron el cuerpo de su madre y padrastro, quienes murieron al no haber alcanzado a evacuar.

De acuerdo con este relato, lo último que supieron de su hermana fue que estaban subiendo a un furgón para escapar de las llamas. Sin embargo, por motivos que desconocen, finalmente el fuego los alcanzó y ambos fallecieron a sólo metros de su casa; mientras Anastasia sigue sin aparecer.

Anastasia Orellana se perdió en Quilpué

Ariel, uno de los hermanos, explicó que el hallazgo ocurrió luego de haber perdido el contacto con su familia, por lo que a eso de las 1 de la mañana del sábado decidieron ir al domicilio.

“Era terrible el escenario. Fuimos en dirección a la casa de mi mamá y nos encontramos con un furgón y dos cuerpos calcinados”, dijo.

“Soy kinesiólogo, me puse a ver si tenía algún detalle. Pude ver hacia el furgón y encontré a mi madre calcinada, y a su pareja, que intentó escapar, también calcinada a 10 pasos“, agregó.

Pero tal como mencionamos, Anastasia o su cuerpo, sigue sin aparecer. “La búsqueda no ha terminado, yo sigo buscando a mi hermana. Necesitamos que esto se difunda. Quizás ella está sin celular o sin comunicación, pero tenemos la esperanza de que mi Anastasia, nuestra princesa, esté presente”, declaró Ariel.

La última foto de Anastasia

Dentro de los últimos rastros que tienen de Anastasia, está una foto que habría tomado su madre antes de morir. Registro que le habría enviado a una amiga y donde se apreciaría a la niña caminando en medio de una densa nube de humo.

A raíz de la desaparición de Anastasia, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia en la 2° comisaría de Quilpué, buscando en albergues y hospitales sin conseguir aún alguna pista.

“La Anastasia tiene que aparecer”, dijo desesperado su hermano. “Estamos pegando carteles de mi hermana… de verdad no se lo doy a nadie. Le pido a Dios que no me baje los brazos para seguirla buscando. Nunca había pensado estar pegando un cartel de mi hermana perdida”.

“Sabemos que esto no es accidental”

Cristian, otro hermano de Anastasia, aprovechó la instancia para criticar las presuntas negligencias detrás de la emergencia, asegurando que “los grifos no tenían agua”.

“De verdad hay un notable abandono en estos asentamientos; pero tampoco es un azar, sabemos que esto no es accidental. Hago un llamado a las autoridades para poner celeridad en las leyes que están durmiendo en el Congreso“, expuso.

“Sabemos que los terrenos pierden su avalúo una vez que son siniestrados… acá es importante que tomen conciencia de esto”, cerró.

