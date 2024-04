División en familia de Cristián Campos: El historial de querella por abuso sexual de Raffaella di Girolamo

La querella por presunto abuso sexual interpuesta contra Cristián Campos continúa generando repercusiones. Luego de que se hiciera pública la acusación de Raffaella di Girolamo hacia el actor, la familia de Campos y Di Girolamo tomaron parte y se han expresado al respecto.

Recordemos que la acción judicial fue anunciada por José Andrés Murillo, en representación de Fundación Para La Confianza, desde donde emitieron un comunicado con todos los datos vinculados a los hechos que derivaron en la acusación y que habrían ocurrido en la temprana adolescencia de la víctima, hija de Claudia di Girolamo.

Un suceso que fue negado por el propio director de teatro, aseverando que “no soy un mal bicho” y anunciando que “ante esta repugnante y dañina injusticia, me defenderé con todas mis fuerzas“.

A continuación, revisa los antecedentes sobre esta querella y cuáles son las acusaciones que pesan contra Campos.

Detalles de la querella

De acuerdo con el comunicado expuesto por la Fundación Para la Confianza, y según el relato de Raffaella di Girolamo, el actor “utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, cuando ella era menor de edad.

“Esto provocó un daño enorme en Raffaella, y como a muchas víctimas de abuso sexual, le tomó largo tiempo recuperar fuerzas, siendo fundamental el apoyo incondicional de su familia y personas más cercanas, en la búsqueda de la justicia, que hoy se inicia”, añadió el documento.

Sumado a esto, desde la Fundación entregaron su apoyo humano y legal a la víctima, enfatizando en que “sabemos que el abuso puede dejar huellas traumáticas muy importantes tanto en quienes lo han sufrido como en sus familias”.

“Sin embargo, también sabemos que es posible salir adelante, especialmente cuando las personas cercanas los apoyan”, continuaron.

Finalmente, añadieron que “reiteramos que acompañaremos a Raffaella en este proceso y esperamos que la justicia, que se inicia con este acto, le ayude a reparar el sufrimiento que ha sobrellevado desde su niñez y adolescencia”.

Respuesta de Cristián Campos

Por su parte, momentos después de darse a conocer esta querella, Cristián Campos se comunicó con La Tercera y confirmó que se encuentra en pleno conocimiento de la acción legal puesta en su contra.

Además de ello, el actor reveló que sus abogados realizan las gestiones correspondientes para hacer una declaración al respecto.

“Estamos tranquilos con mis abogados preparando una respuesta en torno a esto, la que podría difundirse lo antes posible. No sabemos los plazos, pero esperamos dar una respuesta a esto“, expresó el también director de teatro.

En esa misma línea, Campos detalló el momento en el que se enteró de la querella en su contra: “Yo estaba en ensayos y por una cercana periodista me entero de que en las redes sociales de la Fundación para la Confianza está la información en torno a esta querella. Estaba trabajando. Vamos a ver de qué trata para dar una respuesta lo más precisa posible“.

Familia di Girolamo

Finalmente, y ya llegada la noche del martes, la familia Di Girolamo se pronunció por primera vez sobre la querella por abuso sexual contra Cristián Campos y apoyó la decisión de la presunta víctima, Raffaella.

En ese sentido, explicaron que “hace un tiempo atrás, gracias a la valentía y entereza de Raffaella di Girolamo, nos enteramos de su abuso sexual reiterado cometido por parte de Cristián Campos Sallato. Este abuso comenzó a los 13 años cuando ella era menor de edad“, prolongándose hasta sus 17.

A su vez, señalaron que “no vamos a detallar lo ocurrido durante todos esos años, no nos corresponde”. De todas formas, aclararon que “sí podemos hablar sobre el profundo daño en su calidad de vida, autoestima y el constante miedo que ha experimentado cargando sola por más de 30 años este delito cometido dentro del núcleo familiar”.

“Durante ese tiempo y siendo ignorantes de ese hecho, fuimos testigos de sus cambios de ánimo, de su desorden alimenticio, de su rabia y frustración“, revelaron, y procedieron a especificar ciertos matices del abuso denunciado.

“Influenciada por su abusador, el cual ejercía una relación de dominación, confundiéndola y normalizando la humillación, ella comenzó a aislarse de las personas que amaba, tanto familiares como amigos”, detalló la carta.

“Queremos aclarar con fuerza que no nos mueve un ánimo de venganza ni odio. Sabemos y tenemos fe que existe un camino de sanación a través de la verdad. Sanación a la cual, no tenemos dudas, llegaremos todos y cada uno a su tiempo”, sentenciaron en el escrito.

Cristián Campos: “No soy un mal bicho”

Pasado casi un día desde el anuncio de la querella, Campos nuevamente se refirió a esto y partió aclarando que “nunca jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante”.

Sumado a lo anterior y exponiendo que constantemente se ha relacionado con hijas, sobrinas y más, sostuvo que “quienes me conocen saben que soy un buen hombre y he hecho siempre un esfuerzo por llevar una vida limpia, lo más empática y amorosa posible”.

“No soy un mal bicho, y no merezco ser acusado de tal”, advirtió.

Cerrando su defensa, el actor concluyó que “ante esta repugnante y dañina injusticia, me defenderé con todas mis fuerzas, no solo por mí, sino por mi familia, mis amigos y todos quienes me han manifestado su profundo apoyo en estos momentos, de manera que esta injusticia, que tanto dolor nos ha provocado, no quede impune”.

El círculo de Campos y su respaldo a Di Girolamo

Apenas salió a la luz esta acción legal, María José Prieto tomó una drástica decisión en cuanto a sus redes sociales y limitó los comentarios en su cuenta de Instagram. Una situación que fue advertida por usuarios en X, quienes criticaron a los que lanzaron “hate” en contra de la actriz y actual esposa del acusado.

Otra persona que es parte del círculo corresponde a la actriz Josefina Montané, quien es actualmente pareja de Pedro Campos, hijo de Cristián Campos y Mariana di Girolamo.

Mediante sus redes sociales, manifestó su apoyo a Raffaella Di Girolamo y utilizó su cuenta de Instagram para compartir como historia la carta de la familia Di Girolamo, donde se expresa y detalla la denuncia contra Campos por “abuso sexual reiterado”. Además, la actriz nombró a Raffaella y agregó un emoji de corazón.

Mariana di Girolamo, también actriz y prima de Raffaella, decidió no mantenerse al margen y sumarse a las muestras de apoyo hacia la psicóloga. Al igual que Josefina, compartió la carta familiar en sus historias, etiquetando a la denunciante y añadiendo dos emoticones: Un corazón morado y unas manos entrelazadas.

Ministra de la Mujer y Equidad de Género

En el contexto de la denuncia, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que como cartera condenan “cualquier forma de violencia, en especial la violencia sexual que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas”.

En este contexto, hizo un llamado a “tratar con respeto situaciones de abuso, en especial sexual infantil. Como han dicho activistas e innumerables expertos, las víctimas tienen derecho al tiempo para poder develar situaciones tan traumáticas”.

Asimismo, recalcó su compromiso con este tipo de denuncias de abusos a menores de edad. “Estamos comprometidos con erradicar el abuso sexual infantil. Creemos que la educación es una herramienta poderosa para eso y vamos a seguir trabajando para garantizar, tal como hemos dicho, el derecho al tiempo de las víctimas”, cerró Orellana.

Hijos de Cristián Campos manifiestan su apoyo a Raffaella

Por su parte, Pedro Campos, hijo de Cristián Campos y Claudia Di Girolamo, compartió la declaración pública de la familia en torno a la querella interpuesta en contra de su padre por abuso sexual.

Sin ningún mensaje adicional, Pedro Campos entregó apoyo a su hermana, Raffaella di Girolamo, provocando conmoción entre los internautas debido al difícil momento que atraviesan a nivel familiar.

Un hecho que además despertó la particular crítica de Vasco Moulian, quien en los comentarios del post le pidió clemencia para Cristián. “Pedro, una vez más solo te pido piedad por tu papá, recuerda que yo perdí al mío y tu viejo me entregó mucho amor”, le escribió.

Seguido de lo realizado por Pedro, luego fue el turno de su hermano mayor Antonio, quien se sumó a las demostraciones de respaldo a Raffaella y también compartió la declaración pública de la familia Di Girolamo, en representación con Fundación Para La Confianza.

“Nuestra carta para familiares, amigos y amigas”, escribió el mayor de los Campos Di Girolamo junto a un emoji de corazón y la declaración contra su padre.

Comunicado de familia Campos Sallato

Finalmente, en el marco de esta querella por abuso sexual, la familia Campos Sallato expuso una declaración sin firmantes en las que tacharon de “aberrante” la acción judicial emprendida contra el actor.

“En relación con la querella presentada en contra de Cristián Campos, y el consecuente juicio público y descarnado que ha vivido, como su familia no podemos dejar de mencionar lo injusta y aberrante de tal acusación“, partió diciendo el escrito.

Llama especialmente la atención que la carta abierta rechaza tajantemente la acusación: “Quienes conocemos de cerca a Cristián sabemos de su correcto comportamiento, y no dudamos ni un segundo de su inocencia, no solo porque lo conocemos a él, sino porque conocemos el calvario que ha vivido desde hace años”.

“Ha sido objeto de persecuciones y mentiras que vienen a culminar con esta asquerosa acusación de abuso sexual. Compartimos el dolor de las reales víctimas de abuso. Sin embargo, casos como este perjudican los años de avance que se han logrado en la materia”, agregó la familia.

“El daño causado es irreparable, pero esperamos que la verdad salga a la luz, y se sepa quién es la verdadera víctima en este caso. Confiamos en la justicia y aportaremos todos los antecedentes que sean necesarios”, sentenció el comunicado con la firma de Familia Campos Sallato.

María José Prieto rompió el silencio

La actriz y esposa del acusado, María José Prieto, no se había manifestado respecto de esta querella y recién el pasado lunes 1 de abril rompió el silencio tras compartir el anterior comunicado firmado por la familia Campos Sallato.

Sin agregar alguna palabra o descripción a su publicación, la intérprete se remitió a subir este escrito en su perfil de Instagram. Un post al cual no se pueden realizar comentarios, dado que apenas se dio a conocer la acción judicial, decidió limitar dicha interacción en la red social.

Apartado de obra de teatro

Asimismo, las productoras N&B y Acertijo confirmaron este lunes la salida de Cristián Campos de la producción teatral Reunión de Apoderados.

El actor formaba parte del elenco de la obra dirigida por Rodrigo Bastidas junto con María José Prieto, Nicolás Saavedra, María José Necochea y Claudio Olate. Sin embargo, una vez apareció la denuncia por abuso sexual en su contra, su continuidad en los distintos proyectos que participaba quedó en duda.

Cabe recordar que la obra de teatro no sería el único proyecto en donde el actor habría dado un paso al costado. Esto ya que según The Clinic, Cristián Campos tenía contemplado participar en el rodaje de la película Guerra de verano, dirigida por Alicia Scherson y protagonizada por Lux Pascal.

