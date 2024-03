“Déjenme llorarlos”: El emotivo mensaje de hermana de Antonia Barra a un mes de la muerte de su hermano

Carla Barra, hermana mayor de Antonia Barra, dedicó un emotivo mensaje a través de redes sociales para recordar a sus fallecidos hermanos, a un mes de la muerte de Sebastián Barra, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en Temuco, región de La Araucanía.

La joven utilizó su Instagram para realizar una publicación que incluía la foto de la tumba de Sebastián y Antonia – joven que se quitó la vida en 2019 tras ser abusada por Martín Pradenas-, donde plasmó su dolor y cómo ha cambiado su vida tras las terribles pérdidas.

“Hoy se cumple un mes sin poder recibir de tu parte un ‘hola, hermana’, escuchar que preguntas por la guagua (Marti), almorzar juntos donde los papás, tus tallas, bromas y tu forma de mostrar el cariño”, comenzó expresando Carla Barra rememorando recuerdos de su hermano Sebastián.

“No soy la misma Carla que era hace 4 años y 5 meses y menos la de hace un mes. He sentido cómo mi corazón se desgarra. He llorado de forma continua que ni se imaginan, he dejado a Carla que llore todo lo que necesite, que grite, patalee”, continuó. Ver también Hermana de Antonia Barra acusó amenaza tras muerte de Sebastián: ”Ahora sigue la otra” En esa misma línea, Carla afirmó: “No estoy enojada con el mundo, ni con la vida. De forma física no puedo ver a dos de mis hermanos; me duele todo, sí. Se me cayó y detuvo la vida, el mundo, todo… pero aquí estoy, poniéndole ganas”. “Solo me queda agradecerle a la vida, porque soy la hermana mayor y me gusta serlo, les dije muchas veces cuánto los amaba y amo. Si pudiera elegir un deseo, elegiría nuevamente ser su hermana“. “Me gusta sentir que van conmigo cantando” También Carla Barra en su escrito entregó detalles de cómo hoy vive su día a día tras el fallecimiento de sus hermanos.

“Me gusta hablarles, que continúen en mi día a día. Me gusta ir conduciendo y sentir que van conmigo cantando las canciones que solíamos escuchar. Cuando estoy triste se los digo, cuando tuve un mal día también se los cuento y cuando he tenido días bonitos, también”. detalló.

“Me gusta decirles hoy tengo pena, los extraño tanto, déjenme llorarlos, porque luego de desahogarme llega un momento de tranquilidad y paz y sé que ustedes están ahí conmigo”, agregó.

Finalmente la joven realizó una conmovedora reflexión, agradeciendo los momentos que vivió junto a Sebastián y Antonia.

“Hay un pasado, un presente y un futuro. Al pasado le agradezco por todo lo vivido y aprendido junto a ustedes, cada momento lo atesoro. Al presente, gracias porque sigo teniéndolos en mi vida y eso jamás cambiará. Están en otra forma, pero están. Y al futuro le agradezco también, porque nos reencontraremos y nos abrazaremos mientras nos decimos ‘te extrañé tanto’”.

“Me gusta cerrar mis ojos y poder verlos, me gusta sentirlos en la brisa del viento, me gusta sentirlos en la melodía de la música. Me gusta ser su hermana”, cerró.

