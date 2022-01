“Puentealtina, hija de madre soltera y diagnosticada con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)”. Así se definió Antonia Guerrero, quien obtuvo puntaje nacional en la Prueba de Transición Universitaria de Comprensión Lectora.

La joven llegó hasta el Palacio de La Moneda para desayunar con el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, y tuvo palabras para reflexionar sobre una enfermedad mental que padece.

En conversación con ADN, Guerrero reveló que uno de sus principales objetivos es estudiar Medicina. No obstante, contó que antes pensaba que podía contagiar alguna enfermedad a alguien si lo tocaba, siendo lo anterior, la forma en la que se manifiesta su TOC.

Sin embargo, el posicionamiento del presidente electo, Gabriel Boric, hizo que pensara nuevamente la actitud hacia su trastorno mental, en el cual las personas tienden a generar pensamientos, sentimientos, ideas o sensaciones repetitivos o indeseables.

“Yo en algún momento me pregunté: ¿podré ser médico con TOC? ¿Qué pasa si estoy en una cirugía y me viene un pensamiento intrusivo? ¿O si tengo 10 casos y me obsesiono con uno? Dudé si dedicarme a esto. Luego salió Gabriel Boric presidente y él tenía TOC. Lo que me inspiró fue que él tuviera TOC“, expresó.

En ese sentido, entregó un mensaje para aquellas personas que podrían padecer de alguna otra enfermedad mental.”A lo mejor no todos saben que él tiene TOC. Ahora yo estoy hablando frente a mucha gente y quiero hacer lo mismo si es que alguien me escucha: que con enfermedades mentales en general se puede llegar a cualquier parte”, enfatizó.

La respuesta de Boric

Por su parte, el magallánico, usó sus redes sociales en octubre de 2018 para revelar a sus seguidores una licencia que le fue entregada para tratar su TOC. “Sería bueno que más adelante hablemos más de los TOC y en general de salud mental, porque sé que a mucha gente le pasa y es un tema que se aborda poco”, escribió el en ese entonces diputado, para luego compartir que estuvo de forma voluntaria internado en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile.

En ese contexto, la joven comparó su caso con el de Gabriel Boric, pero aseguró que el de ella es menos grave que el de él. “No es tan grave; el mismo Gabriel Boric lo tuvo mucho más grave. En mi caso tiendo a lo obsesivo. Me pasa que me obsesiono con muchas cosas y en mis pensamientos no sé cuál agarrar porque están dándome mucha información. Y además está lo que me diagnosticaron, qué son las compulsiones: que sentía que si tocaba a alguien, le iba a dar una enfermedad por nada. Y eso pasa con el TOC: que puede ser algo muy tonto eso que estás haciendo, pero no lo haces”, indicó.

Una vez conocidas sus declaraciones, el ex dirigente estudiantil no demoró en responder. “Es un honor Antonia. Qué importante es que avancemos es derribar los estigmas que hay sobre salud mental y podamos hablar de ella con naturalidad y empatía. Un abrazo”, escribió en Twitter.