Ovación de pie: El destacado gesto que emocionó a familia de Sebastián Piñera en inicio de funeral

A las 9:30 se registró el ingreso del presidente Gabriel Boric al Salón de Honor del ex Congreso para el funeral de Estado del ex mandatario Sebastián Piñera. La autoridad saludó a cada miembro de la familia y luego se inició el homenaje institucional al fallecido ex jefe de Estado. Apenas el maestro de ceremonia dio el puntapié inicial y mencionó a Piñera, el recinto se inundó con un cálido aplauso y vítores que dio paso a una ovación de pie, extendiéndose por algunos minutos. Un gesto que fue recibido con evidente emoción por parte de sus familiares. Posteriormente en conjunto se interpretó el himno nacional.