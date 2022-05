Apoderada denuncia que su hija de sexto básico fue violada por alumnos de tercero medio en Peñalolén

Durante la jornada de este lunes 30 de mayo se conoció una grave denuncia realizada por una apoderada del colegio Valle Hermoso de Peñalolén, en la cual se da cuenta de una presunta violación que habría sufrido su hija en las dependencias de la comunidad educativa.

Según el relato de la madre de la afectada que cursa su sexto año básico, los hechos fueron llevados a cabo el pasado 16 de mayo y los agresores serían alumnos de tercer año medio.

“Los niños salieron en el primer recreo, tanto los de básica como los de media, y mi hija fue a la cocina del establecimiento a buscar su desayuno, y en lo que sale los perpetradores la agarran y la llevan detrás de la cocina, siendo ahí violada y vulnerada en todos sus derechos“, dijo la madre en diálogo con Radio ADN.

“Son jóvenes de media. Por ley se prohíbe dar el nombre de los estudiantes y a mí tampoco me los han dado porque son menores de edad, porque tienen miedo de que la familia tome represalias contra estos jóvenes“, añadió.

En ese contexto, fue que acusó que no ha recibido ningún tipo de ayuda desde el colegio Valle Hermoso de Peñalolén, denunciando que no conocían los protocolos. “No sabían dónde seguir, donde llevarla, nada“, enfatiza.

“Lo único que hicieron fue dividir las jornadas, la básica en la mañana y la media en la tarde. Pero declararon que hay puntos ciegos donde no enfocaban las cámaras, que iban a contratar, además de un vigilante de cámara, pero no tiene fecha de implementación. Además las cámaras llegan después de vacaciones de invierno”, sentencia.

Por otra parte, el medio anteriormente citado conversó con la directora de educación de Peñalolén, Regina Rivera, quien sostuvo que desde el primer minuto que se dio a conocer la denuncia han estado disponibles para aportar en el proceso investigativo como para brindar el apoyo necesario a la familia y a la menor de edad.

“Desde el primer momento, nosotros como establecimiento municipal de Peñalolén nos hemos puesto a disposición de la familia y la investigación. Tanto es así que se presentó la fiscal en el colegio el día viernes 20 de mayo, y los días 23 y 24 todos los funcionarios que fueron requeridos prestaron declaración en la investigación“, señaló.

Sin embargo, al ser preguntada si es que los acusados seguían yendo a clases, Rivera dijo que aún no tienen la respuesta de quienes son las personas, ya que las pericias está siendo lideradas por el Ministerio Público y que hay antecedentes que son parte de la investigación. “Eso es un tema que tenemos que revisar con Fiscalía“, concluye”.