Apoderado dijo ser atacado en el Liceo de Aplicación: “La educación la tienen secuestrada”

Un apoderado fue atacado fuera del Liceo de Aplicación, luego de intentar generar un diálogo con los escolares que realizaban una manifestación. “Hay que mejorar la educación en este país. El problema es que cuando te escondes detrás una máscara, una molotov y no das cara, no se consigue nada”, sostuvo. Junto a esto, relató que “me tiraron piedras, pero no importa, necesitaba que mi hijo saliera de acá. Hoy le pongo punto final. Es un colegio lindo, emblemático, soy ex alumno, salido de acá, pero no da más. La educación la tienen secuestrada”. Finalmente, concluyó que “no puede ser que sea maneja por un grupo vandálico de personas”.