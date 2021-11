Durante esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones, la solicitud de extender la vigencia del Estado de Emergencia en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

Ahora, la solicitud del presidente Sebastián Piñera para extender por 15 días la declaratoria de Estado de Excepción Constitucional será discutida en el Senado.

En el oficio se afirma que la medida se decretó por grave alteración del orden público en la región de La Araucanía.

En la discusión, el diputado Diego Schalper (RN) indicó que la extensión de esta herramienta “es la única forma de mantener la tranquilidad en la zona de La Araucanía”. Además, pidió que las autoridades estén alineadas “a favor de la gente de la zona para superar la situación que ocurre”.

Por otro lado, la diputada Emilia Nuyado (PS) llamó a rechazar la extensión del Estado de Emergencia y criticó la militarización de la zona. Asimismo, acusó problemas de discriminación. En tanto, Gonzalo Winter (CS) manifestó que se trata de un tema difícil: “Tenemos dudas de que la extensión del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia sea la respuesta correcta”, indicó.

La diputada Camila Vallejo (PC) señaló que este tipo de medidas tiene como consecuencia “el derramamiento de sangre”: “No hay paz. Cuando se instala la guerra hay muerte, hay violencia. Entonces, aprobar la extensión del Estado de Excepción no es estar a favor de la paz, es permitir la guerra y el derramamiento de sangre”.

