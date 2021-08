El constituyente Jorge Arancibia se refirió al “voto político” en su contra aprobado el pasado viernes en la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional, con el que se busca impedirle que participe en las audiencias públicas que realice la instancia.

Al respecto, el ex edecán de Augusto Pinochet dijo sobre la decisión tomada por sus pares que “era fundamental conocer al otro, con ese espíritu yo llegué a la comisión. Hay algunos dicen que soy provocador porque llegué a la comisión de DD.HH”.

“Es que con mi experiencia, con mis años y con lo que yo puedo aportar, yo entré a la comisión que creo que es central del proyecto de nueva Constitución que vamos a elaborar”, indicó.

Lee también: Por unanimidad: Comisión de Salud aprobó proyectos que prohíben testeo animal en cosméticos

En la misma línea, el representante de Chile Vamos dijo que “el tema de los DD.HH. en su amplia magnitud es central, por eso entré a esta comisión, no para obstruirla, no para provocarla, en ningún caso para tener una actitud negacionista. No ha sido mi actitud durante el período que hemos trabajando en conjunto”.

A su vez, el otrora senador se mostró dolido por el hecho de haberse enterado del “voto político” a través de la prensa. “¿Cómo no me advirtieron? ¿Por qué me tengo que enterar esto por los medios de comunicación? Debiera haber esperado un llamado por teléfono, una carta, algo que me avisara de la decisión. Por eso, mi primera queja es a la forma”, dijo.

“Tienen todo el derecho a votar y pensar como quieran, pero ustedes cometieron un daño a la institucionalidad, a ese espíritu democrático que estamos tratando de construir con unos orígenes que a algunos nos separan, violentan, dividen, pero eso tenemos que reconstruirlo, esa era mi disposición”, apuntó.

Lee también: Camila Vallejo y su decisión de no ir a la reelección: “El Congreso Nacional no es la única trinchera”

Por último, Arancibia manifestó que “le han hecho un daño a esta comisión y a la Convención (…) Les pido una consideración y un respeto a este hombre que les está hablando y que se me trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida, trayectoria, recorrido, a que se me trate de los antecedentes que me acompañan”.

“¿No tengo derecho a estar sentado acá? ¿Es que soy un ejemplo de antidemocracia? ¿Es que soy un personaje negacionista? Perdónenme, les estoy hablando, este no es un discurso político, les estoy hablando del corazón y les pido que hagamos lo posible para tener un Chile mejor”, aseveró.