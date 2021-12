Este miércoles 22 de diciembre el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación del Área Marina Costera Protegida de múltiples usos en el Archipiélago de Humboldt (AMCP-MU) en La Higuera, comuna de la provincia del Elqui en la Región de Coquimbo.

“La aprobación por parte del Consejo de Ministros para la creación del área marina costera protegida de múltiples usos Archipiélago de Humboldt es una tremenda noticia y un paso adelante en el resguardo de la zona, lo que responde a un anhelo de la comunidad local, y, también, del mundo ambiental”, afirmó el Ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo.

En ese sentido, según explican, la creación de esta AMCP-MU busca proteger uno de los diez ecosistemas marinos más importantes del mundo, manteniendo los procesos ecológicos relevantes que ocurren en la zona y resguardando los servicios ecosistémicos que otorga. Entre ellos: ser hábitat de especies emblemáticas; albergar lugares claves para la educación, la investigación científica y la recreación; y potenciar los valores culturales asociados al uso de servicios ecosistémicos, vinculados a la pesca artesanal y al turismo sustentable.

El área corresponde a un hábitat para diversas especies tales como el delfín nariz de botella, ballenas, chungungo, pingüino de Humboldt, yunco, piquero, albatros, petreles y fardelas.

La declaración de AMCP-MU Archipiélago de Humboldt, considera una extensión de 2.219,58 km2, con lo que la representatividad de la ecorregión marina de Chile central, aumentará del actual 0,03% al 1%. “La buena noticia es que el polígono de esta propuesta es de aproximadamente 223 mil hectáreas versus las 136 mil de la primera versión, por lo que es una propuesta real y más ambiciosa en términos de protección del medio ambiente”, indicó el ministro.

La distribución geográfica va desde el límite norte de la comuna de La Serena, hasta el límite norte de la región de Coquimbo, incorporando el borde costero de la comuna de La Higuera. En paralelo se lleva a cabo la creación del plan de manejo del Archipiélago de Humboldt, instrumento que definirá las acciones concretas para hacer efectiva la conservación del área. Para oficializar la protección del área, ahora corresponde la firma del Decreto Supremo, su revisión por Contraloría y la publicación en el Diario Oficial.

“Es exactamente lo mismo que tenemos hoy”

Liesbeth van der Meer, directora de Oceana, una de las mayores organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos del mundo, tuvo palabras para analizar la noticias, afirmando que el Área Marina no protege las mayores amenazas de la zona como la construcción de megapuertos, es decir, lo que busca el cuestionado proyecto minero Dominga.

“La figura de Áreas Marinas Protegidas de múltiples usos se utiliza en zonas costeras. Sin embargo, para que un Área Marina Protegida de múltiples usos sea realmente protegida tiene que establecer en el decreto de que está siendo protegida. Es por esto, por ejemplo, en el caso de Toltén, se protege en contra de la salmonicultura y en Juan Fernández se protege en contra de la pesca industrial“, comenzó explicando Liesbeth.

“El Área Marina Protegida de múltiples usos que el Consejo de Ministros aprueba no tienen ninguna prohibición, es decir es exactamente lo mismo que tenemos hoy día. Ellos esperan que en un proceso de zonificación posterior esto se pueda definir, pero esto jamás se ha hecho, ya que la única intención de un área marina de múltiples usos es que se diga que se está protegiendo. Hoy día el área marina protegida que se creó no protege en contra de las mayores amenazas de la zona como los megapuertos, las plantas desaladoras y las termoeléctricas”, aseguró.

“No supone una protección definitiva de la zona”

En esa misma línea, para Matías Asún, director de Greenpeace, ONG​ ambientalista internacional, “la principal amenaza para el archipiélago de Humboldt se llama minera Dominga”.

“Un proyecto que ha estado marcado por corrupción y escándalos que involucra directamente al gobierno en curso. La protección empieza por dar de baja a ese proyecto. Cualquier show mediático que se haya designado desde el gobierno en los descuentos para intentar parecer que sí les preocupa la zona, sin hacerse cargo de la evaluación ambiental favorable que le hicieron a medida, no es más que un show de blanqueamiento de imagen, y en ningún caso supone una protección definitiva a la zona“, enfatizó Matías.

“Lo que el gobierno debe hacer inmediatamente para no quedar más en ridículo, es decir si esa Área Marina Protegida de múltiples usos impide la ejecución del proyecto Dominga. Decisión que hasta hoy no han tenido el coraje de tomar a pesar de que la ciudadanía ya decidió. Más de 100 mil personas han señalado que el proyecto Dominga es ilegal. Según las encuestas el 85% del país está en contra del proyecto”, añadió.

Con respecto a las autoridades, indicó que no se entiende que el gobierno “haga una chambonada de espalda a la ciudadanía” sin responder las preguntas centrales con respecto a qué protege esta zona. “El ministro ni siquiera puede cumplir con las tareas más básicas de su cargo al aclarar si el proyecto inhabilita el proyecto dominga y Cruz Grande o no. Eso debe responder el ministro. Pero aquí el asunto es claro. La única forma de proteger la zona es escuchando a las comunidades y dando de baja las amenazas. La primera se llama Dominga y la segunda Cruz Grande”, remarcó.

En ese sentido, en conversación con CNN Chile, el periodista Daniel Matamala le preguntó al ministro Naranjo si la creación del Área Marina Protegida permite o no construir un puerto en el sector. El titular de la cartera de Medio Ambiente respondió a la consulta, sin embargo, no quedó claro si es que Dominga prosperará: “El área Marina Protegida lo que hace es proteger el sector marino y su biodiversidad. Cualquiera sea el proyecto debe respetar el área. Lo relevante es la protección de los cetáceos y los pingüinos de Humboldt. El llamado es a respetar el medioambiente”.

“El proyecto Dominga fue aprobado de manera ilegal para favorecer a los empresarios que están detrás, y que tienen cercanía con La Moneda. Es una operación muy clara para nuevamente favorecer un proyecto manchado por escándalos de corrupción. Es un crimen ambiental y lo que se está haciendo es validarlo y encubrirlo con un manto de protección que no es tal. El anuncio que acaban de hacer si no impide Dominga es equivalente a crear una reserva de protección de rinocerontes mientras se permita el turismo y la cacería de los mismos. Si no se baja Dominga literalmente es hipócrita la propuesta. Basta ya de blanquear imagen y de legalizar crímenes ambientales como Dominga”, sentenció Asún.

Recurso de Casación en la Corte Suprema

Con respecto a los procesos que se vienen por delante, explicó que existe un recurso de casación en la Corte Suprema que podría inhabilitar el permiso ambiental que se le construyó a medida en la Comisión de Evaluación Ambiental en Coquimbo. “Si la Suprema anula ese gesto se anula a su vez la reunión de Comisión Ambiental de Coquimbo, por ende se anula el acto administrativo que le permitió a Dominga seguir avanzado, es decir vuelven a la partida”, detalló.