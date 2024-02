Armada se refirió a rescate del cuerpo de Sebastián Piñera desde Lago Ranco: Helicóptero será reflotado tras peritajes

La Armada se refirió al rescate del cuerpo del ex presidente Sebastián Piñera, dando cuenta que el llamado de emergencia fue recibido a las 14:48 horas de este martes. De forma inmediata asistieron al lugar, donde se encontraron con los pasajeros ilesos en la rivera del lago para luego realizar el rescate del cuerpo del ex mandatario, donde participaron buzos de Bomberos. Posteriormente, en coordinación con el Ministerio Público, se realizó el levantamiento del cuerpo del ex mandatario. Además, reveló que se reflotará la aeronave, dependiendo de los resultados de las primeras indagatorias.