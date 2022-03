Tal vez, la frase “en pedir no hay engaño” podría aplicarse en este polémico caso que se originó por un aviso publicado en el portal compartodepto.cl, dando paso a una discusión en redes sociales respecto de los límites asociados al arriendo de un espacio versus los cobros y las exigencias aplicadas a los postulantes.

En específico, el arriendo en cuestión es en el sector El Radal de Lo Barnechea, y ofrece una pieza por el pago de $125.000, además de trabajos asociados a labores domésticas y el cuidado de niños.

A esto se suma un computador, el cual puede ser de la estudiante o profesional que haya desempeñado estos trabajos luego de un año.

La persona responsable de esta publicación, explicó en Radio Bío-Bío que su propuesta surgió porque “tengo tres niños, a los que cuido y me es muy difícil. No tengo asesora. Pensé que alguien podría interesarse en arrendar una pieza, baño, sala, patio, estacionamiento y apoyarme en los desayunos con los peques”.

“Si me puede ayudar, más feliz, no es la idea lucrar, sino que apoyarnos… Vi avisos por el sector y solo las piezas van de $250 mil a $450 mil, por eso me pareció bien lo que ofrecí, pero al parecer se mal entiende“, añadió.

Debido a este particular ofrecimiento, el aviso fue compartido rápidamente a través de redes sociales, donde se ha formado un verdadero debate en torno al tema.

Tipica mentalidad de patron de fundo, arriendo algo y ademas deben trabajar para mi. https://t.co/p90F5fiSNa — Nadie (@Nadie52278005) March 9, 2022

Si quieren dar habitación como parte de las condiciines de un ctto de trabajo, es una cosa, pero aqui estan simulando un contrato de trabajo bajo subordinación y dependencia como arriendo. — Ratasantiaguina. (@Ratasantiaguina) March 9, 2022

Sobre esto último, el arrendatario señaló que “me han enviado mensajes… probablemente no se explica bien en el aviso, y hoy hay una crítica constante a cualquier cosa que parece abuso“. Pero así como cuestionamientos, también han llegado personas interesadas en la publicación.

Finalmente, detalló que la estudiante que finalmente acceda a estas labores de niñera, recibirá un pago extra. Los trabajos, en detalle, constan en la preparación de desayuno, snack y colación para los niños a las 7:00 de la mañana. Luego, a las 18:30 horas, hacer comida. Junto a esto, se podría negociar actividades complementarias.

Revisa a continuación el aviso en cuestión: