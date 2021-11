La pandemia del COVID-19 entró con todo a la carrera presidencial. Esto luego del contagio del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien esta semana confirmó su resultado positivo con la variante Delta.

Este diagnóstico también sacudió al resto de las candidaturas presidenciales, quienes iniciaron cuarentena preventiva y se sometieron exámenes PCR por ser contacto estrecho del diputado de Convergencia Social.

Sin embargo, Eduardo Artés (Unión Patriótica), quien había guardado silencio respecto a su estado, confirmó este sábado que se encuentra en aislamiento. “En cuarentena por contacto «estrecho», dejémoslo en contacto”, señaló en su cuenta de Twitter.

Lee también: Por variante delta: Seremi de Salud informó que contactos estrechos de Boric aumentaron a 68

Fiel a su estilo, el aspirante a La Moneda también aprovechó de lanzar un irónico mensaje. “Sin duda el COVID-19 es terrible y hay que cuidarse, pero la FIEBRE AMARILLA es peor y no tiene cura“, apuntó.

En cuarentena por contacto "estrecho", dejémoslo en contacto. Sin duda el COVID-19 es terrible y hay que cuidarse, pero la FIEBRE AMARILLA es peor y no tiene cura. — Eduardo Artés Presidente #Artés2022 #UPA #Artés (@artes_oficial) November 6, 2021

Cabe mencionar que el pasado 3 de noviembre, Artés manifestó su molestia tras ser bajado de una entrevista televisiva antes de conocer el diagnóstico del diputado magallánico.

“No se pueden tomar medidas sobre supuestas enfermedades, hasta el momento es supuesta. El señor Boric ayer dijo que estaba un poco resfriado y que había tenido un poco de fiebre, como si eso fuera noticia, como si la gente no se enfermara de resfrío en Chile (…) Señor Boric, no puede tener usted al resto de los candidatos pensando si usted tiene o no tiene COVID, así que rechazamos su actitud por irresponsable“, criticó en esa ocasión.