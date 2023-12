Del Piccolo lloró en declaración contra Zepeda y detalló inquietante mail: “No soy la pequeña Narumi”

Arthur del Piccolo, ex pareja de Narumi Kurosaki, declaró este martes en el juicio contra Nicolás Zepeda en Francia, instancia en la que entregó detalles de la relación que tuvieron y que recibió un mail a nombre de la japonesa, pero que la fiscalía cree fue escrito por el chileno.

En el tribunal, el joven repasó su relación con Narumi y los últimos momentos que vivió con ella hasta el 4 de diciembre de 2016. “Es un luto que no termina”, comentó.

Del Piccolo recibió un mail

Del Piccolo comentó que cerca de las 23 horas recibió un mail, supuestamente enviado por Narumi, en el que decía que ella estaba bien: “La llamo y no contesta. Cerca de las 23hrs estábamos preocupados y decidimos buscar al guardia. A esa hora recibo un mail, no un mensaje, donde me dice que está bien y no había que preocuparse”.

“En ese mail me contaba que se había encontrado con alguien y había pasado el día con esa persona. Le respondí el mail preguntándole si iba a volver y me dijo que no. Me sentí traicionado”, continuó.

En esa línea, explicó que “intentaba entender los sentimientos de Narumi. Tal vez necesitaba espacio. El martes 6 recibo un mail contándome que se iba a Lyon para renovar su pasaporte. Me pareció raro. Le escribo intentando entender”.

El joven relató que recibió un nuevo mail en el que decía que se daba por terminada la relación con Narumi: “La persona que envió ese mensaje pudo deshacerse de mi. Hasta tuve la impresión de ser aliado de esa persona pidiéndole a la gente que me dejaran tranquilo”.

¿Qué decía el correo que recibió Del Piccolo?

Del Piccolo confesó que hasta el día 6 pensó que Narumi era quién escribía los mensajes, pero el 8 comenzó a sospechar.

Así, el correo electrónico que recibió, según se dio a conocer, decía: “No soy la pequeña Narumi, no soy algo que te pertenece. Pienso que no era amor. El amor no es posible en tan poco tiempo. Esto es algo menos fuerte que el amor. Estábamos enamorados, pero no era amor”.

La fiscalía, por su parte, cree que fue Nicolás Zepeda quien escribió dicho mail.

La sospecha de Del Piccolo

De acuerdo al testimonio del joven, todo cambió el 13 de diciembre cuando pidió entrar a la habitación de Narumi en la residencia: “Vi una manta, su tarjeta de bus. Me pareció todo muy extraño”. Desde ese momento, inició su búsqueda.

“Con todos los indicios que juntamos comenzamos a sospechar de ese tal Nicolás. En ese tiempo poco me importaba ese Nicolás. Sabía que Narumi no tenía ningún enemigo y solo sabía de una antigua relación tóxica”, comentó el joven que pensaba que Kurosaki había sido secuestrada.

“Tengo remordimiento por lo que pude haber hecho mejor (…) Mi madre me dice que no es mi culpa y que en la vida hay cosas difícil de perdonarse. Sino hubiera conocido a Narumi en septiembre, tal vez no estaríamos hoy acá (…) Creo que podríamos haber ido muy lejos juntos, pero no lo sabremos jamás”, terminó del Piccolo entre llanto.

La declaración de Arthur del Piccolo

“Espero que se haga justicia y el culpable sea juzgado. Lo que tenemos en común con Zepeda es que confiamos en la justicia francesa”, declaró Del Piccolo, quien también relató cómo inició su relación con Kurosaki y que le pidió terminar su relación a distancia con Nicolás a fines de septiembre para comenzar la suya a inicios de octubre.

El joven declaró que en noviembre Narumi le contó que Zepeda tenía la intención de viajar a Francia para verla e intentar recuperar la relación. Sin embargo, no le prestaron mayor atención según su testimonio.

“Teníamos muchos proyectos. Hacer varios viajes. Habíamos comprado pasajes de avión para pasar navidad con mi familia. Era la primera vez que iba a presentar una polola a mi familia”, recordó.

Posteriormente, visiblemente afectado por lo que estaba declarando, Del Piccolo dijo que Narumi se quedó con él hasta las 11:30 am del 4 de diciembre porque luego se fue a un curso de baile: “Hacia las 23 horas le escribo, pero me doy cuenta que algo pasa. Algo grave para ella, no para nosotros. Insisto para conocer detalles y me dice que prefiere decírmelo cara a cara otro día”.

“El lunes la contacto a primera hora. Normalmente se levanta y me responde, pero recibí una respuesta alrededor de las 11. Me dijo que olvidara lo que le había dicho”, continuó. Debido a que la joven no le contestaba, decidió ir a verla a la residencia, momento en que se encuentra con amigos que le dijeron que Narumi no fue a clases y que durante la noche se escucharon gritos.

