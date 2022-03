El convencional constituyente de Vamos por Chile, Arturo Zúñiga, respondió a los dichos de Rodrigo Rojas Vade, quien señaló que “no es el único” que ha “manchado” la Convención Constitucional.

En entrevista con La Red, el ex constituyente de la otrora Lista del Pueblo fue consultado por el escándalo que generó luego tras darse a conocer en septiembre del 2021 que el cáncer que decía tener era falso. En ese sentido, indicó: “creo que he asumido los errores que cometí, dando la cara, exponiendo todo lo que me ha pedido la Fiscalía”.

“Tampoco puedo pasar toda la vida pidiendo disculpas, porque eso no es sano para nadie, porque todos cometemos errores”, añadió.

Sin embargo, durante el diálogo con Mónica González, también apuntó a ex compañeros del órgano que está redactando la nueva Constitución. “¿Quién más ha manchado la Convención?”, le preguntó la periodista, a lo cual contestó: “(Rodrigo) Logan, por ejemplo. Estafó a una comunidad con $30 millones y después llegó a un acuerdo reparatorio donde justificó un contrato para generar esa estafa”.

Si bien señaló que “no es nada personal” contra el abogado, enfatizó que “si vamos a castigar la falta de verdad, castiguémosla por igual y de forma pareja”.

Pero sus críticas no quedaron ahí, sino que además sumó al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. “¿Imagino que está en investigación o no?”, lanzó Rojas Vade, haciendo alusión al vínculo del convencional con el polémico arriendo de Espacio Riesco durante los meses más críticos de la pandemia.

“Nunca he querido ni quitarme responsabilidad ni jugar el empate porque no es la forma. Yo estoy preocupado de asumir mi culpa, de afrontar mis errores y dar la cara por ello y es lo que he intentado hacer desde ese 4 de setiembre en adelante”, agregó.

Luego del emplazamiento del ex constituyente, Zúñiga utilizó su cuenta de Twitter para responder los dichos, citando una frase de Miguel de Cervantes: “Para los ojos del ladrón, todos son de su condición”, escribió.

“Es normal que Rojas Vade se vaya atacando al resto, porque aún es incapaz de asumir su propia responsabilidad“, arremetió la ex autoridad del Ministerio de Salud.