Asesores de algunos convencionales realizaron una llamativa manifestación en las afueras del ex Congreso Nacional, ya que no han recibido sueldos hace tres meses, por lo cual decidieron empezar a vender helados en aquel lugar, a modo de protesta, pero también con la finalidad de juntar dinero para costear sus gastos. Desde julio inicios de la instalación de la convención en julio, estos trabajadores no han percibido remuneración alguna. Se trata de 367 personas que trabajan junto a los constituyentes, pero solo 275 los que han recibido dos o más pagos hasta fines de octubre. Hay quienes aún esperan dos o tres salarios.