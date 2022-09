Pese a tener entradas VIP: Asistentes al concierto de Daddy Yankee denuncian que no los dejaron entrar

Hoy se realizó el primer concierto de Daddy Yankee y Nicolás fue uno de los afortunados en alcanzar una de las entradas más privilegiadas para ver en vivo al Big Boss. Compró tickets en el sector “Legendaddy pit”, el cual tiene tiene un valor de $287.000, para poder estar sentado y ver al artista de la forma más cómoda posible. Pero terminó escuchándolo desde las escaleras del Estadio Nacional.

Tras el caos que se vivió en los accesos al recinto, donde cientos de personas ingresaron a la fuerza al complejo deportivo y, posteriormente, a los distintos sectores del show, Nicolás no pudo llegar hasta el lugar por el cual había pagado, debido a que los guardias no estaban dejando pasar a nadie.

“Yo compré una entrada para estar sentado y terminé en la escalera. Estuve 20-30 minutos y no, fue mucho, me retiré. Y no era solo yo, había mucha gente decepcionada, familias incluso que pagaron y por culpa de gente que se pasó. Además de las peleas que se armaron”, contó el asistente a CHV Noticias.

En esa misma línea agregó que antes de llegar desde Peñaflor, “veía el caos en las fotos de Twitter, pero cuando llegué jamás pensé que sería tan trágico. Cerraron la entrada por donde yo tenía que pasar con mi ticket y me quedé esperando a que la productora dijera algo, pero desde la 7 de la tarde que no ha dado respuesta”.

Finalmente, Nicolás agregó que dentro del recinto había gente “fumando marihuana” y que también “habían entrado alcohol”. “Esperemos que se hagan cargo y que esto no vuelva a suceder, quedan más conciertos”, concluyó.

Como él hubo otros casos más que denunciaron la misma situación. Así le comentó María Alejandra a CHV Noticias, quien también pagó la misma entrada que Nicolás (Legendaddy pit) pero finalmente no pudo llegar porque los guardias no la dejaron entrar, según comenta.

“Llegamos al estadio nacional y era todo un desastre. Tenían los accesos cerrados, pues nos dijeron que se había “colado” gente. Estuvimos casi 45 minutos en una fila, hasta que abren la reja y se genera una real estampida”, cuenta la joven.

A lo anterior agregó que cuando lograron entrar “nos dirigimos al acceso de Legendaddy pit izquierdo y también estaba cerrado. Nuevamente una masa de gente agolpada exigiendo una explicación. Las personas de seguridad nos dijeron que se habían asustado pues los habían agredido o aplastado antes, por lo que ya no querían validar más entradas”, aseguró.

María Alejandra comenta que tomaron la decisión de irse porque el ambiente estaba “muy hostil”.

“Quedamos muy lejos, aplastados, lleno de gente empujando, se armaron peleas, había gente fumando marihuana y drogándose. Apuñalaron a una persona. Fue tanto los empujones y el aplaste que tuvimos que irnos porque era muy angustiante y peligroso”, aseguró.

Luego agregó que todo la había hecho sentir muy decepcionada y triste. “Me siento abusada por una productora y punto ticket que no dan ninguna respuesta”, finalizó.

NDR: Posterior a la publicación de este artículo Bizarro, productora a cargo del evento, emitió un comunicado oficial respondiendo a las inquietudes y críticas emanadas desde las autoridades tras los incidentes.