Este miércoles, se dio a conocer un descubrimiento astronómico de gran relevancia, que fue publicado en la última edición de la revista británica Nature. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile compartió un comunicado del hallazgo y destacó el importante aporte de dos chilenos.

Valentino González, astrónomo y doctor en astrofísica, quien fue uno de los co-investigadores principales de este estudio, explicó que “descubrimos dos galaxias que tenían una impresionante cantidad polvo, estaban literalmente ocultas/tapadas a una observación óptica normal, es por ello que fue gracias al radio observatorio ALMA, con sus sofisticados equipos, que pudimos descubrirlas”.

Además, González reconoció que “nosotros estábamos estudiando una galaxia ya conocida y nos dimos cuenta que había otras muy cercanas que no habían sido detectadas antes. Los datos de ALMA nos permitieron determinar que la luz de estas galaxias que habíamos descubierto había sido emitida cuando el Universo tenía apenas 700 millones de años”

Lee también: Mónica Rubio, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021: Destacan su hallazgo de galaxia enana con el radiotelescopio ALMA

Asimismo, el doctor sostuvo que “esto abre la pregunta de cuántas más galaxias andan por ahí ocultas, ahora nos atrevemos a pensar que esto no es un caso aislado. Además nos abre otra interrogante ¿Cómo fue que estas galaxias acumularon tanto polvo en tan poco tiempo”.

El astrónomo indicó que otro punto que le resulta llamativo es que “estas galaxias eran compañeras de otras galaxias especialmente brillantes. Lo anterior puede significar que estas galaxias ocultas crecieron en un ambiente más denso del Universo. Pero por qué acumularon tanto polvo y las otras no, aún no tenemos una teoría para eso y no sabemos cómo esto influirá en los modelos de formación de galaxias, es algo que debemos seguir estudiando”.

Cabe señalar que entre los participantes de esta investigación, estuvo presente también Manuel Aravena, astrónomo de la UDP y otros ocho científicos pertenecientes a universidades de Estados Unidos y Europa.