Durante la jornada de este jueves 27 de enero, se dio cuenta de un violento ataque homofóbico contra una pareja gay que se encontraba paseando de la mano en el Parque de Los Reyes de Santiago.

Según la información detallada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), diez sujetos fueron quienes comenzaron a insultarlos y seguirlos por su orientación sexual, para posteriormente atacarlos de manera física.

Según la entidad, cuando la pareja caminaba por el parque, fue abordada por los agresores, quienes los insultaron diciendo: “Gays asquerosos, hijos de puta, merecen morir”.

“En un momento nos gritaron que corriéramos y comencé a correr. Ahí me di cuenta de que a mi novio lo habían tumbado al piso. Le aplastaron la cabeza con los pies, le dieron patadas en el cuerpo y lo arrastraron por el piso. Salí a buscar ayuda, llegué hasta las afueras del departamento donde vivo, ubicado al frente, cuando tropecé y me caí”, reveló una de las víctimas.

“Tras caer llegaron los hombres y me comenzaron a golpear con pies, palos y un bate de béisbol. Me apuntaron con una pistola, cargándola frente a mis ojos, amenazando que si hablaba algo nos iban a matar. Por cada palabra que decía me daban un golpe y me ofendía diciendo ‘gay asqueroso, maricones de mierda, hijo de puta’, que merecíamos la muerte”, relató.

“Yo solo les preguntaba dónde estaba mi novio. ‘Tráiganme a mi novio’ gritaba, Se acercaron a pegarme con una pistola en la cabeza y ahí comencé a sentir que corría sangre por mi cara. Mi cuerpo estaba lleno de sangre”, añadió.

Según narró uno de los afectados, minutos después llegó su pareja, lo que generó que los antisociales exacerbaran las ofensas: “Maricones de mierda, muéranse, merecen lo peor, no tienen derecho a vivir”, gritaron.

Finalmente, la presencia de personas en la zona ocasionó que los violentistas arrancaran. La pareja víctima de los sucesos acudió a Carabineros para denunciar el delito y constatar lesiones en un centro médico.

Desde el Movilh

“Rechazamos categóricamente este ataque de odio, cobarde que pudo haber costado la vida a dos personas solo por ir de la mano. Es un hecho cruel y nos demuestra o mucho que falta para erradicar la homofobia. Llamamos a todas las personas y parejas a transitar con el máximo cuidado en lugares donde ya se sabe que son peligrosos, como lo es el Parque los. Reyes”, declaró una de las voceras del Movilh, Daniela Andrade.

En ese sentido, afirmó que desde el organismo ya están brindando la asesoría jurídica a la pareja a través de la abogada María Abdeladim, quien se encuentra recopilando los antecedentes preliminares para definir en los próximos días las acciones legales a tomar.

“Un miembro de la pareja fue brutalmente golpeado en el piso. Son vecinos del mismo parque en el cual estaban visitando. Nosotros brindamos toda la asesoría psicológica a la pareja, quienes han quedado emocionalmente muy afectados. Las situaciones no se pueden repetir, es momento que las autoridades tomen cartas en el asunto para prevenir estas situaciones y castigar fuertemente cuando se cometen este tipo de discriminaciones“, dijo Oscar Rementería, otro de los voceros del Movilh.

Reacción de Emilia Schneider

Por su parte, Emilia Schneider, diputada disidente electa por el distrito 10 calificó la situación como un “gravísimo ataque de odio”. “Otro doloroso y triste suceso para nuestra comunidad LGBTI+, que reafirma la necesidad de avanzar en medidas preventivas y que den seguridad contra la violencia y discriminación. Confío que nuestro futuro gobierno será una oportunidad para avanzar”, comentó.