Alrededor de 30 vehículos fueron atacados con piedrazos en autopista: Víctimas registraron el momento

Alrededor de 30 vehículos fueron víctimas de un ataque a piedrazo en Ruta del Maipo, a la altura del kilómetro 10, durante la noche del viernes. En concreto, 19 conductores han presentado la denuncia correspondiente, sin embargo, no se descarta que haya más afectados. El suceso fue registrado por las propias víctimas, quienes relataron a CHV Noticias cómo ocurrió el hecho. “Veo la piedra que da con el capó del auto y luego salta al parabrisas. Yo conté 35 autos (…) en todo ese rato no recibimos ayuda de la autopista, no llegó carabineros, los heridos se estaban yendo y comenzaron a aglomerarse”, dijo una afectada. Carabineros logró la captura de dos individuos presuntamente implicados, pero uno de ellos quedó en libertad por no tener pruebas en su contra.