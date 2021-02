Un nuevo ataque incendiario destruyó una casona en Lautaro, Región de La Araucanía, sumándose a los otro cuatro incidentes ocurridos durante estos días.

La vivienda del fundo Miraflores resultó totalmente destruida tras el atentado cometido temprano por la mañana. A punta de armas de fuego los residentes fueron sacados del lugar, para luego quemar la construcción.

A través de un video, una familiar de víctimas de este nuevo ataque emplazó directamente al presidente y al ministro del Interior, a quienes “todavía no vemos en la región”, así como a “parlamentarios de oposición que han votado en contra de tantas leyes”.

“Si esto no es terrorismo, díganme qué es“, dijo directamente.

Otra familiar de las víctimas que dejó este ataque reclamó que “lo que estamos viviendo acá no tiene nombre”, y que sentía “que estamos viviendo en guerra”. “Mi prima despertó encañonada con un arma acá”, dijo apuntando a su cabeza.

“Qué estamos esperando. La gente no está viendo, se ha insensibilizado, la violencia pasó a ser parte de cada día. Teníamos un país maravilloso. Démonos cuenta que esto no es unos contra otros, mapuche contra no mapuche, somos todos gente de esta tierra”, dijo desesperada.

Un granero y un galpón con maquinarias en el fundo El Crucero también fueron atacados durante esta jornada, siendo reducidos a cenizas.

Todo esto tras lo ocurrido el domingo, cuando un grupo de comunidades mapuche fueron desalojadas de un terreno ocupado. En esa oportunidad, en medio de discusiones entre ambos comuneros y residentes, Carabineros llegó a dispersar a las personas.

Gobierno afirma estar ocupándose del conflicto

El intendente de la región, Víctor Manoli, aseguró que “La Araucanía sufre la violencia en manos de desalmados“.

Desde el gobierno central también se refirieron a estos hechos. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió a la solicitud de Evópoli de visitar la región por al menos un mes para resolver el problema.

“He conversado durante el día con parlamentarios y el presidente de Evópoli y a mí no me hizo ninguna solicitud ni de tiempo ni lugar“, dijo el secretario de Estado.

Sobre los incidentes, aseguró que ha copado “gran parte” de su agenda y que ha visitado varias veces La Araucanía, algunas en público y otras en privado.

“He podido comprobar dos cosas: lo que viven miles de familias en La Araucanía es inaceptable, estamos en presencia, lamentablemente, de hechos violentos que por supuesto nos están ocupando“, dijo el ministro.