“Usted tiene que olvidarse…”: El filtrado audio que complica a Camila Polizzi en polémico Caso Lencería

Camila Polizzi rompió el silencio sobre su vínculo con el denominado Caso Lencería, donde se le acusa de la presunta compra de ropa interior y otros objetos y servicios con dineros públicos obtenidos tras un convenio con el Gobierno Regional (GORE) del Biobío.

Según las primeras informaciones, la ex candidata a alcaldesa de Concepción se adjudicó $250 millones, a finales de 2022, para un programa de “capacitación e identidad patrimonial”, a través de la Fundación Para Ti.

El proyecto incluía talleres de limpieza de bancas, limpieza de rejillas y un taller práctico de mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios. Sin embargo, parte de estos recursos se habrían utilizado para otros fines.

A través de un comunicado, Polizzi aseguró que “el silencio que he guardado todo este tiempo, bien corresponde a hechos en donde mi integridad y la de mis hijas se encuentran en entre dicho, y posible peligro”.

Polizzi acusa amenazas de “sicariato”

La directora de la fundación Capital Social y encargada del programa El Barrio es Nuestro indicó que ha presentado a la Fiscalía “todos los antecedentes de los hechos ocurridos, donde alta autoridad de gobierno habló expresamente de sicariato”.

“Niego absolutamente estar obstruyendo a la Justicia, y todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación frente a grabaciones que se me han realizado. Bajo ningún motivo he querido silenciar a personas que tengan que ver o aportar a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía”, agregó.

“El motivo de mi llamada fue dar tranquilidad a la Fundación, y bajo ningún criterio silenciar, callar o esconder hechos que las instituciones que corresponden se encuentran investigando. Soy la encargada del proyecto y como tal quise dar tranquilidad y nunca bajo ningún motivo he buscado hacer lo contrario. Me encuentro disponible y ubicable para colaborar y que los hechos se esclarezcan de la mejor manera”, continuó.

En la misma declaración, Polizzi también negó la supuesta compra de lencería con fondos públicos: “Se han dicho cosas en distintos medios de comunicación, respecto a las rendiciones de gastos presentadas al Gobierno Regional del Biobío, que estas incluirían vestuario y compras que esta misma institución ha salido a desmentir”.

“Jamás he presentado rendición alguna o gasto relacionado al proyecto que tenga que ver con vestuario. Por lo que ante estos hechos graves quiero clarificar que esto es absolutamente falso”, complementó.

“Respecto a la ejecución del proyecto, este se realizó obteniendo resultados y productos a la vista y su ejecución contaba con la respectiva autorización municipal. Se han presentado las rendiciones respectivas ante las instituciones que corresponden. Si existe algún gasto imputado y rechazado, será debidamente restituido”, cerró.

Los audios que complican a Polizzi

En medio de las repercusiones por este caso, se dio a conocer una conversación telefónica entre Camila Polizzi y el presidente de la Fundación En Ti, Gerardo Silva, donde le indicaba que en caso de que sea interrogado, se acoja a su derecho a guardar silencio.

“Si alguien llega allá, a tocarle la puerta, a preguntarle si usted quiere declarar, usted sabe que usted puede guardar silencio y decir que yo soy la persona encargada del proyecto”, le sugirió Polizzi.

Posteriormente, Silva le indica que “el único respaldo que tengo yo… es el documento que nosotros firmamos el poder, no tengo ningún documento más. Y tengo los pagos, las platas que usted me dio”.

Ante esto, la ex candidata a diputada y alcaldesa afirmó “no eso no, yo no le he pasado nada a usted po’, usted no ha recibido ningún dinero, nada. Si yo lo he ayudado a usted nomás, lo he ayudado, acuérdese de eso”.

“Pero es que el Gobierno sabe eso, el CORE sabe eso (…) Se acuerdo yo la fui a acusar…”, respondió el presidente de Fundación En Ti, a lo que Polizzi sostuvo “no don Gerardo, no se confunda, ellos se olvidaron de eso ya, me entiende, se olvidaron del episodio, se olvidaron y usted tiene que olvidarse de eso también”.

Revisa los audios acá: