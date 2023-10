Auto a nombre de Francisco Kaminski chocó con camión y fue abandonado en Cerrillos

Un vehículo a nombre del conductor de televisión Francisco Kaminski fue chocado y abandonado en plena calle en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

El auto marca Audi colisionó contra un camión de emergencia en la Ruta 78, pero al momento de revisarlo no había ninguna persona en el volante.

El mayor de Carabineros, Pedro Olguín, detalló al programa Contigo en la mañana de Chilevisión que se trata de un “procedimiento en desarrollo” y que se están realizando todos los procedimientos para llegar con el conductor.

“El vehículo fue retirado de circulación, toda vez que al no mantener la documentación al día y también por el abandono en la vía pública“, dijo el uniformado, quien además aclaró que el auto no tenía encargo por robo.

Francisco Kaminski entrega su versión

En contacto con el matinal de Chilevisión, Francisco Kaminski entregó su versión y dijo estar “sorprendido” con la noticia.

“Hoy día tuve día de descanso y me encuentro con esta sorpresa. Yo estoy en mi casa y gracias a Dios no me ha pasado nada, no he salido”, explicó el también locutor radial.

Asimismo, sostuvo que “yo vendí ese auto hace un tiempo a otra persona. Y por el tema en que se demora en hacer la transferencia, por eso aparezco yo como dueño”.

“No tengo nada que ver (…) Me están llamando como 20 mil personas para saber qué había sucedido y voy a tratar de comunicarme con la persona que me compró el vehículo, saber si está bien y si lo puedo ayudar en términos legales”, agregó Kaminski.

