Un avión de pasajeros “salió a pasear solo” por las pistas del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez este viernes.

Se trata de un Boeing 767 de la aerolínea americana United Airlines, que irrumpió en el puerto aéreo de la capital rodando sin control por las inmediaciones del garaje del recinto.

Por suerte, se movió a baja velocidad y por zonas libres de estructuras, por lo que no chocó con nada ni generó mayores complicaciones.

El personal del aeropuerto captó el momento y fueron quienes acudieron a la emergencia, el que se vio sin control atravesándose por una pista y en dirección a la tierra.

Logró detenerse luego que el tren de aterrizaje delantero topara con las imperfecciones del sector sin pavimentar.

A pesar de que no hay un comunicado oficial explicando por qué se produjo esta situación, el avión portaba una barra de remolque lo que sugiere que había sido recién trasladado o que lo estaban preparando para algún movimiento.

A @united 767 going for a little jaunt across the airport all on its own 😳 the tow bar would suggest it was either being prepped for a ground move at SCL or had just been moved. Either way very lucky it didn’t stike anything. #aviation pic.twitter.com/mh7WfMHTCw

— Scott Bateman MBE 💙 (@scottiebateman) December 24, 2021