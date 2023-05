Alerta por aviso de bomba en la ex Penitenciaría de Santiago

Personal del GOPE de Carabineros trabaja en la ex Penitenciaría tras un aviso de bomba en el recinto carcelario ubicado en la comuna de Santiago. Desde la institución informaron a CHV Noticias que tras inspeccionar el presunto artefacto explosivo, se constató que no se trataba de ningún objeto peligroso. “Sería solamente un extintor. No hay ninguna característica que pueda hacerlo un artefacto explosivo”, señalaron.