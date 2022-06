Bachelet cambió domicilio electoral a Ginebra en la previa del plebiscito

La ex presidenta Michelle Bachelet cambió su domicilio electoral en el Servicio Electoral (Servel) y sufragará en la circunscripción electoral de Ginebra.

De acuerdo al padrón electoral del organismo, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU votará en la ciudad Geneve de Suiza.

Tradicionalmente, la otrora mandataria tenía registrado su local de votación en La Reina, lo que ahora fue modificado. De hecho, para las elecciones presidenciales del 2021, votó en un colegio de esa comuna.

La próxima fecha de votación en el país es el 4 de septiembre, cuando se realice el plebiscito para Aprobar o Rechazar la propuesta de nueva Constitución.

Bachelet ha hecho noticia durante las últimas semanas. Por una parte confirmó que no buscará un segundo periodo en su puesto en las Naciones Unidas y que pretende regresar al país.

Junto a lo anterior, se informó desde la Fundación Horizonte Ciudadano a CHV Noticias que la ex ministra de Salud y Defensa no asistirá a la ceremonia de entrega del texto constitucional el 4 de julio en el Salón de Honor del ex Congreso.