Bailarina y cantante de polémico show en Cesfam de Talcahuano rompen el silencio: “La gente está muy cartucha”

Un destapado baile fue el origen de la controversia vinculada a la celebración del aniversario del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Leocán Portus en Talcahuano, en la Región del Biobío, y que derivó en el anuncio de un sumario administrativo contra los responsables.

En concreto, de acuerdo con un video que fue ampliamente viralizado, el festejo contempló un show donde se observa a una mujer bailando al ritmo de la canción Stop de Sam Brown.

Pero fue precisamente la intérprete Carla Verdugo, quien aparece en el registro, la responsable de alzar la voz y dar a conocer su versión de lo ocurrido la jornada del pasado viernes.

Según expuso en un comunicado oficial que compartió en su Instagram, ella no estaba en conocimiento de que otra persona bailaría la canción, menos que se trataría de una presentación en la que se incluiría twerk.

Como contexto, explicó que fue invitada como jurado a una actividad de alianzas en el recinto de salud y para lo cual le pidieron cantar una canción.

Sin embargo, “nunca se me informó que la bailarina (también jurado) iba a presentar su propuesta de show en simultáneo conmigo. Por lo tanto, quiero informar que no tengo ninguna responsabilidad en la idea intelectual de esta participación, y también aclarar que no somos un equipo de trabajo ni representa lo que yo vendo como cantante”, aclaró.

Cabe mencionar que en esta aclaratoria, Verdugo enfatizó que más allá de no estar en conocimiento de lo anterior, apuntó a que “por ningún lado quiero menospreciar las distintas muestras artísticas de otras personas, pero entendiendo que se pueden descontextualizar perfectamente las imágenes e información“.

“La gente está muy cartucha“

Pero sumado a ello, la bailarina en cuestión también se refirió a la situación. Se trata de Johanna Cares, quien en su cuenta de Instagram se describe como instructora de twerk sensual.

Al respecto, explicó que “yo lo pasé super bien ese día” y que “la verdad no me preocupa” esta polémica, “porque yo sé que la gente con un poco de piel que se vea, le ven el morbo al toque“.

“Es mi show, es mi arte y yo lo voy a seguir haciendo, me da lo mismo”, complementó.

Más adelante, con el pasar de las horas, se mostró sorprendida por el alcance que tuvo el registro, acusando que “la gente está muy cartucha“.

Además indicó que el show ocurrió durante la tarde, cuando “no había gente y estaban solo los funcionarios”

Mira acá sus declaraciones: