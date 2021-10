La Comisión de Constitución continuó este martes la tramitación del proyecto de ley que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que ya fue despachado a fines de septiembre por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La instancia se retomó en esta jornada tras la polémica que vivió la semana pasada el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien fue muy criticado por el senador Alfonso De Urresti (PS), parlamentario que incluso lo llamó “cara de palo” tras la confesión del secretario de Estado de que realizó el primer retiro cuando no era autoridad de gobierno.

En esta ocasión, asistieron también el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y también el presidente del Banco Central, Mario Marcel.

Marcel advirtió que los retiros anteriores “ya han tenido efectos concretos que se puede ver en variables como el IPC o las tasas de interés”, y que esto “no significa que la economía vaya a seguir como está. Estos aumentos de tasas y de inflación van a ir afectando le evolución de la economía y el bienestar de la población en los próximos años”.

“Un retiro adicional significa un empeoramiento por encima de lo que ya hemos observado y es algo que se puede producir mucho más rápido”, añadió en su explicación.

En cuanto a la fecha para una posible votación, el presidente de la Comisión de Constitución, senador (independiente), Pedro Araya, aseguró que espera que se vote alrededor del 20 de octubre, pero afirmó que la oposición todavía no tiene los sufragios necesarios.

Además, Araya confirmó que le pidió al presidente del Banco Central que entregue propuestas para aminorar los posibles efectos negativos del cuarto retiro.

Oposición sigue buscando los votos

En este marco, en la oposición todavía ven complejo poder asegurar los votos necesarios para que la reforma constitucional se apruebe en la Sala, ya que algunos parlamentarios todavía están dudando respecto a si aprobar o no la medida.

Incluso, la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), aclaró este fin de semana que “no me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo”, afirmando que se debe analizar nuevamente el no pago de impuesto y el adelanto a las rentas vitalicias, ambas aprobadas por los diputados.

Precisamente, el tema de las rentas vitalicias será abordado de manera paralela a las cuentas individuales de las AFP, algo que fue acordado la semana pasada por los cinco integrantes de la Comisión.

Cabe recordar que el quórum mínimo de aprobación en la Cámara Alta es de 3/5, es decir, se necesita un mínimo de 26 votos a favor.

La discusión de la reforma constitucional continuará este martes a partir de las 10:30 horas.