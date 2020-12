En menos de 24 horas, Mario Desbordes y Sebastián Sichel renunciaron a sus puestos de trabajo para adelantarse a la carrera presidencial. Al respecto, en conversación con CNN Chile, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, afirmó que desde su partido también tienen un candidato a La Moneda.

“Nuestra figura presidencial es Felipe Kast”, aseguró Molina.

La idea, según el presidente de la colectividad, es ratificar la candidatura de Felipe Kast el 11 de abril, después de las elecciones municipales y de Convencionales Constitucionales.

Lee también: Nicolás Paut critica el rol de Sebastián Sichel en BancoEstado: “Hay que tener un poco de pudor”

Molina cree que Kast “es nuestra figura que representa los valores y principios de nuestro partido”.

Respecto a la figura de Desbordes y su cercanía con la derecha social, el presidente de Evópoli cree que “hace un juicio que me parece correcto, pero esto ha ido mejorando y tienen que ver con una renovación y que de alguna manera vamos entendiendo la importancia de tener una coalición que le dé gobernabilidad”.

En cuanto a Sichel, Molina comentó la foto que publicó en Twitter la cuenta oficial del BancoEstado en donde se despide y agradece al ex presidente de la entidad por su trabajo.

Lee también: “Los recursos no vienen de Marte”: Ministro de Hacienda pidió comprensión tras rechazo de reajuste al sector público

“Hay que cuidar las instituciones, quizás este patito ha despedido a todos los presidentes del BancoEstado, yo no lo sé, es probable que el patito los reciba y los despida”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que “en el contexto quizás no se ve bien. Lo importante sería saber si el patito despide a todos los presidentes cada vez que se van, pero si no ha despedido a ninguno y ahora despide a Sichel que busca ser presidenciable, eso no corresponde y habría que normar ese tipo de cosas”.

Muchas gracias @sebastiansichel por tu gestión, que ayudó a acercar BancoEstado a millones de chilenos. 🇨🇱 ¡Éxito en lo que venga! Seguiremos trabajando para apoyar a todos nuestros clientes. 🙌🏽 pic.twitter.com/ZYxVZztIXj — BancoEstado (@BancoEstado) December 18, 2020

Finalmente, reflexionó sobre el momento político de Chile Vamos y acusó que “hemos tenido sectores que han tenido acciones en favor al populismo y esto no lo digo yo, es una triste realidad”.

En este punto, sostuvo que en Evópoli “no hemos caído en acciones de populismo y sostenemos muy claro que somos un partido liberal y en eso no nos equivocamos”.

Lee también: Comisión de Ética de la Cámara ratificó las sanciones a Giorgio Jackson y Hugo Gutiérrez