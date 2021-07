El constituyente Jorge Baradit pidió disculpas a la mesa directiva y a los involucrados por sus declaraciones respecto a las amenazas denunciadas por convencionales de Chile Vamos.

En primera instancia, Luciano Silva (RN) y Ruggero Cozzi (RN) denunciaron amenazas de parte de desconocidos. Incluso, Silva indicó que desconocidos llegaron hasta su domicilio para amedrentarlo.

En palabras emitidas este martes por la tarde, el escritor señaló que lo vivido por ambos era “conveniente, para que ellos también sufran un poquitito lo que nosotros, los chilenos, hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles”.

Esta situación provocó la crítica transversal de parte los participantes del hemiciclo y también de autoridades de Gobierno.

Esta mañana, y durante la sesión de la CC, Baradit señaló que “las palabras que emití ayer frente a la prensa no me representan. Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de la violencia política y no se la deseo a nadie. Fue un exabrupto”.

“Hablé con Luciano Silva, le pedí mis disculpas y él las acepto. Les ofrezco también mis disculpas a la mesa por los problemas que le pude haber ocasionado y al menos yo, espero que Luciano también, demos por cerrada esta situación”, concluyó.

Posteriormente, hubo un aplauso unánime de parte de todos los presentes, quienes valoraron lo hecho por el representante distrito 10.