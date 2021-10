Jaime Bellolio, ministro secretario general de gobierno, se refirió a la decisión confirmada por parte de la oposición de presentar una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera tras los datos dados a conocer en el reportaje investigativo denominado Pandora Papers, revelado en Chile por Ciper y LaBot.

En dichos documentos, se informó que el jefe de Estado, en 2010 y tras asumir su primer periodo gubernamental, selló la compraventa del proyecto minero Dominga con el empresario, y su amigo, Carlos Alberto Délano en Islas Vírgenes Británicas. En la operación se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas, y la última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto en la Región de Coquimbo.

Frente a la acusación anunciada por parlamentarios opositores, el vocero de gobierno manifestó que se trata de una acción “basada en una mentira, basada en una falsedad. Según ellos, habría información que no habría sido conocida en el pasado en el juicio que se hizo el 2017, pero a sabiendas de que es una mentira, insisten en ello”.

“Es una acusación fundada en una mentira y falsedad, que inclusive el medio que dio a conocer esto, tuvo que rectificar diciendo que sí se habían conocido estos antecedentes, habían estado a la vista del Ministerio Público, y por tanto, luego la corte de primera instancia falló en el sentido de que no había ningún tipo de irregularidad, no había ningún tipo de delito y que no había participación del presidente Piñera“, manifestó.

“Luego eso fue a la Corte de Apelaciones, que falló unánimemente exactamente en el mismo sentido, y después a la Corte Suprema, que volvió a fallar unánimemente para decir exactamente lo mismo”, añadió Bellolio.

Por tanto, reiteró que “no hay ningún hecho nuevo ni ningún papel nuevo que haya surgido en estos últimos momentos, que no haya sido visto en esa misma causa”.

“Y ahora solo nos queda lo que ha dicho el propio vocero de esta acusación, el diputado comunista (Gabriel) Núñez, que dice que quieren presentarla (acusación) la próxima semana para que sí o sí se vote antes de las elecciones. Qué manera más clara de decir que no hay ningún fundamento jurídico para sostenerla y que es únicamente hecho por razones políticas”.

“Si no estuviéramos en elecciones, su análisis jurídico teórico (…) no habría durado ni 30 minutos. Sin embargo, la presentan única y exclusivamente por razones políticas”, concluyó, apuntando entonces que “lo que están haciendo es querer manchar el traspaso (de mando) pacífico del 11 de marzo de 2022“.

Finalmente, Bellolio emplazó a los candidatos presidenciales, manifestando que “me imagino que ninguno puede estar de acuerdo en esta acusación, de lo contrario, porqué quiere ser candidatos y al mismo tiempo degradar la institucionalidad de la presidencia de la República”.

“Estamos viendo a personas que están disponibles a hacer cualquier cosa con tal de salir un poco más en la tele, con tal de conseguir un poco mas de rt en Twitter, con tal de conseguir un poco mas votos”, sentenció, haciendo un llamado a que “esperemos que no presenten la acusación y se den cuenta del daño que están haciendo”.