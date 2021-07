El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la aprobación por parte de la Convención Constitucional en la que solicita una aceleración del proyecto de indulto y amnistía a los presos del estallido social, tramite que actualmente está en el Senado.

En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado afirmó que “la convención tiene un rol que es proponerle al país una nueva Constitución y no declaraciones. Los efectos es que ellos pretenden hacer un punto político, evidentemente la declaración en sí misma tiene fallas graves de hechos factuales”.

“Una cosa son opiniones y otras son hechos factuales, entre ellos es que en Chile no existen presos políticos, porque los presos políticos son personas que están presos por conciencia, no por haber cometidos delitos graves como son las personas que intentaron asesinar a dos carabineras y que, lamentablemente, el constitucionalista (Fernando) Atria dice que eso es necesario”, agregó.

Además, el ex diputado apuntó a que no son presos políticos aquellos que “destruyen las pymes de los centros de las ciudades, queman, saquean, rompen los inmobiliarios públicos, queman los buses del Transantiago y después en los allanamientos se encuentran kilos de drogas o armas no inscritas”.

Al mismo tiempo, Bellolio aseguró que, según datos entregados por tribunales, 17 personas que se encuentran en prisión preventiva tenían antecedentes, por lo que señaló que “estamos hablando de personas que cometieron delitos muy graves”.

Respecto a la declaración emitida por la CC en la tarde de este jueves, el vocero indicó que “nos están diciendo dos cosas, la primera es que no tienen que ser imputable para una persona el intento de asesinato de dos carabineras, porque se justifica en sus fines. Más encima, lo que quieren hacer es un indulto, es decir, quieren ir en contra de lo que la Fiscalía y los tribunales han hecho”.

“En segundo lugar, quieren hacer una amnistía, cuestión que es contraria a la Constitución y a tratados internacionales, porque ni siquiera se puede investigar un delito grave cometido por una persona”, añadió.

También, el ministro enfatizó en que no hubo un respaldo unánime de parte de los constituyentes, ya que hubo 34 votos en contra y 10 abstenciones.

“(Esto) es una justificación, tal como han dicho algunos constituyentes, de la violencia, el intento de asesinato, la quema y el saqueo del centro de las pymes, son cuestiones necesarias y no deben ser imputables a nadie porque se dan en un contexto. Lo que aquí se está demostrando es que hay un grupo de personas que no cree en la independencia de los tribunales”, concluyó.