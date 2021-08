El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, volvió a referirse este martes a las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Loncón, respecto a que “no tiene el estándar de Nelson Mandela” para pedir que se bajen las armas.

La mañana de este martes, convencional llegó con una serie de libros del ex líder sudafricano y afirmó que “no es la presidenta de Chile” y que “le corresponde al Gobierno responder a las coyunturas políticas”.

Consultado sobre esto, el ministro señaló que “he leído varios libros de Mandela, me encanta leer y leo alrededor de 24 libros al año. Encantado que me mande su lista de libros y podamos compartirlos después”.

Entrando al tema de fondo, el secretario de Estado apuntó a que “la pregunta es otra, es ¿cuál es el rol que tenemos las autoridades cuando nos preguntan sobre si es que avalamos o justificamos la violencia o no? No se necesita el estándar de Nelson Mandela para decir que hay que deponer las armas, que las armas no son parte de la democracia, sino que exactamente lo contrario”.

Posteriormente, Bellolio dijo que “ella es presidenta de la Convención Constitucional y como tal tiene un rol de autoridad muy relevante. Por tanto, perdió una oportunidad de hacer un llamado a la paz. Decir que no tenía un estándar es tirar la pelota para el córner. Por qué no decir que se condena la violencia”.

“No se necesita un estándar muy alto. Es el básico, mínimo y democrático el decir que los problemas se resuelven a través de la discusión, del razonamiento, democracia, votación, diversidad y no a través de intentar a asesinar a otras personas o de funarlas”, declaró.

Luego, Bellolio concluyó que “lamentablemente hemos visto una deriva autoritaria, antidemocrática y violenta de grupos de extrema izquierda, que inclusive han agredido a un candidato presidencial de esa izquierda”.

“Yo esperaría que todas las personas que tenemos un algún grado de autoridad, cada vez que nos pregunten sobre la violencia, la condenemos sin ningún doble estándar”, cerró.