El constituyente Bernardo de la Maza descartó que sea un “representante de la derecha”, pese a haber ido a las pasadas votaciones con el cupo de independiente con Evópoli.

El periodista de 75 años afirmó que “no soy de derecha, No fui pro Evópoli, fui con Evópoli que es distinto. Soy independiente absolutamente”

“Tengo simpatía con muchos de ellos y me gusta haber ido con ellos. Hubiera preferido ir como independiente, como lo que soy, pero era casi imposible. (Entonces) lo que vaya a ser la derecha o Marcela Cubillos no lo sé”, enfatizó en entrevista con Contigo en la mañana.

Lee también: Provoste a presidente Piñera por la CC: “Consideramos fundamental que tome las medidas del caso”

Al mismo tiempo, aseguró que no recibió órdenes de parte Chile Vamos, teniendo en cuenta que no votó por el candidato oficialista a presidir la Convención Constitucional, Harry Jürgensen, optando por Patricia Politzer.

“Ni en broma, ni se atrevan. Yo creo que no debemos trabajar como bancada ni como sectores políticos. Debemos alejarnos de la política tradicional y no ser una Cámara de Diputados más, con gritos, pancartas, fiestas o circos”, comentó el representante del distrito 8.

Además, el comunicador aclaró que “con Evópoli sigo conversando temas que son muy claros, que soy independiente y me aceptan como tal. Me conocen perfectamente bien y estoy actuando así, les agradezco mucho que me hayan respetado. Si alguien dice que soy traidor, te aseguro que no es de Evópoli”.

Finalmente, respecto al inicio del hemiciclo, que se dio este miércoles tras la suspensión de las dos primeras sesiones, de la Maza apuntó a que “todavía hay mucha tensión, falta acelerar el trabajo en la medida de lo posible para empezar a ir a lo que nos corresponde, que es el trabajo constituyente”.

Lee también: Presidente Piñera rechazó asesinato de mandatario de Haití: Envío condolencias e hizo un llamado a la unidad

“Todos tenemos que abrirnos y actuar no como grupos políticos, sino como constituyentes elegidos por el país y para el país”, concluyó.